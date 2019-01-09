中國若再大幅舉債 惠譽將調降中國評等

中國為了減緩經濟下滑的壓力，再度開始舉債興建基礎設施，加上各種地方政府專項債的核准，中國債務比重升高的憂慮再度浮上檯面。

根據路透社報導，惠譽表示，如果中國政府再次實施以債務面來刺激經濟的計畫，惠譽將下調中國 A + 信用評等或展望。

惠譽相信中國會遵守債務方面的承諾，持續解決中國公司債過高的問題，但惠譽也一再強調，如果中國政府利用舉債來刺激經濟，其評級將會面臨風險。

在中美貿易戰與全球科技業面臨寒冬之際，中國經濟出現加速下滑的風險，如果中國政府面臨這一波經濟下滑再度採取與應對金融海嘯時期相同的刺激政策，惠譽已表達重新考慮調整中國主權評等的可能性。

主要在於，目前中國企業債務水準已經過高，若中國政府持續利用老方法來刺激經濟，惠譽認為反而將使中國經濟加速失衡。

中國政府在因應金融海嘯時期，並沒有太著墨於財政政策，或是利用寬鬆貨幣政策，如快速且大規模降息等，反而是為求立竿見影，將刺激經濟的主力放在舉債層面，上至中央政府、地方政府，下至國營、民營企業都利用相同的方法，導致中國整體債務情況漸漸走向失衡的道路。

圖: 光大證券。中國地方政府債券發行規規。

不過從去年中國中央經濟工作會議的內容來看，中國政府在因應這一波經濟下滑採取的對策開始從財政政策與貨幣政策面著手，雖然還是有部份舉債的政策推出，但政策著力重點已較過去不同。

而惠譽也認同中國進一步放鬆財政和貨幣政策將有助於穩定 2019 年上半年的經濟成長，但中長期來看還是不能有效解決中國經濟脆弱之處，除非中國政府持續進行更深入的結構性改革。

目前惠譽、標準普爾，及穆迪這三大評等機構對中國的評等都差不多，展望也都為「穩定」，不過惠譽是過去幾年中唯一沒有下調中國評等的機構。