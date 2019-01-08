〈政府擬發稅收紅包〉超徵稅收哪裡來？主要靠營所稅與遺贈稅兩稅目挹注

近兩年因實徵稅收超過編列預算數，政府有意將超徵的稅收用來照顧弱勢，觀察財政部稅收結構，近三年來超徵稅收主要來自於營利事業所得稅、遺產及贈與稅兩大稅收挹注。

這兩年在景氣復甦帶動下，以及稅制改革緣故，使得近兩年實徵稅收大於編列預算數，連年超徵稅收也讓外界「還稅於民」的訴求不斷，政府更主動拋出，打算將超徵的稅收用來照顧經濟弱勢族群的議題。

就在政府拋出有意將超徵稅收用來照顧社會經濟弱勢後，引起輿論高度討論，甚至遭納稅義務人批評，反對政府拿自己的納稅錢大撒幣討好特定族群，但其實細看近兩年稅收超徵稅目，主要是來自於營所稅與遺贈稅。

這三年來受惠於景氣回溫與稅制改革，使得營所稅與遺贈稅的稅收連年超徵，也就是實徵稅收大於編列預算數。

其中營所稅部分，受惠於景氣回溫、企業獲利成長，104 年預算數 3,927 億元，實徵淨額 4,612 億元，超徵 685 億元；105 年度預算數 4,435 億元，實徵淨額 5,084 億元，超徵 649 億元；106 年度預算數 4,434 億元，實徵淨額 5,009 億元，超徵數 575 億元。

遺贈稅則是因 106 年由單一稅率改為累進稅率，讓許多富人提前作財務規劃因應，進而帶動贈與稅連續兩年超徵。105 年度遺贈稅預算數預算數 258 億元，實徵淨額 464 億元，預算數 258 億元，超徵 206 億元；106 年預算數 268 億元、實徵淨額 502 億元，超徵 234 億元。

財政部將在 10 日公布去年稅收概況，從去年前 11 月稅收來看，包括營業稅、營所稅、房屋稅與使用牌照稅等稅目，都已提前達成年度預算數，財政部官員預估，去年稅收超徵可望達 600 億元以上，甚至進一步上看 800 億元。

