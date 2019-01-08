瑞基去年12月、Q4與全年營收 皆創歷史新高

瑞基海洋 (4171-TW) 今 (8) 日公告 12 月營收 2248 萬元，月增 16.05%，年增 63%；去年第 4 季營收為 5556 萬元，季增 29%，年增 45%，全年營收達 1.8 億元，年增 21%，單月、單季及全年皆創下歷年來最佳紀錄。

瑞基表示，集團近年積極轉型，去年在核酸現場檢測平台發展一系列設備及試劑，水產、畜產、寵物及人病檢測方面都有佈局，在原有的水產基礎上，畜產及寵物試劑銷售大幅成長，在加上瑞基已於去年底完成金瑞鴻捷增資進度，對金瑞鴻捷持股提高至 60%，12 月將金瑞鴻捷營收納入合併報表，帶動 2018 年全年營收創下歷年新高。

近期非洲豬瘟的防疫嚴密，亞洲各國都處於備戰狀態，瑞基指出，世界農糧組織 (FAO) 已於去年 9 月採買瑞基的非洲豬瘟現場檢測試劑，近期再加購 POCKIT Micro combo 現場檢測設備監控疫情，將於 1 月中旬出貨，隨著防疫需求提高，疾病檢測需求將增溫，可望帶動營收成長。

展望未來，中國市場仍是今年重要的成長來源，畜產試劑部分，與官方及大型私人企業合作，銷售穩定成長；人病現場檢測市場將藉由 POCKIT 第一代在中國大陸的製造、銷售推動，並規劃更多產品取得中國醫療器械註冊證，積極拓展人病檢測市場，不過寵物試劑領域，在市占率方面仍有很大的提升空間。

今年瑞基將以操作簡單的 POCKIT Central 全自動核酸檢測平台，搭配全系列預裝填使用方便的檢測試劑，鎖定亞洲八國積極拓展寵物市場，目前 POCKIT Central 已正式取得歐盟體外診斷醫療器材（CE IVD）認證。