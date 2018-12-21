投資被騙還要繳稅？ 財政部：符合這兩種情況可免課所得稅

詐騙在日常生活中時有所聞，但過去曾發生民眾投資遭設局詐欺，賭上身家後僅拿回微薄利息，但還要被課稅，財政部日前發布最新解釋令，只要符合兩大條件，包括：一、經法院判決確定、二、被害人取得的投資利得不高於投資本金，可免課所得稅。

不過，如果被害人取得的賠償金、和解金與利息超過投資本金時，還是得課徵所得稅。

民進黨立委江永昌上個月在財委會質詢時，有民眾遭龐氏騙局詐欺，賠上身家財產卻只拿回微薄的利息，儘管該詐騙案已遭法院認證為詐欺，但財政部仍要求受害人需將利息列入綜所稅額計算課稅，並認定被害人有逃漏稅的嫌疑。

江永昌認為，該案法院已判決加害人詐欺被害人，且被害人因此蒙受財產損失，認為財政部要求將利息所得列入課稅，甚至認定逃漏稅而加以處罰，此舉無異是對被害人是二度傷害。

財政部賦稅署署長李慶華答詢時說，刑事判決確定案例而且並無所得，國稅局會在通案考量上並給予減除。財政部長蘇建榮也允諾，會在 1 個月內研議，昨日財政部發布解釋令，只要被害人取得投資利息低於本金，就可免課稅。

對於財政部的解釋令，江永昌認為，函釋內容限定詐欺必須是「經法院根據刑法第 339 條詐欺罪」認定的犯罪，被害人才能免於被課稅，但多層次傳銷的吸金案件，從實務層面來看，法院判決未必會依刑法詐欺罪處斷，被害人恐怕還是必須認份繳稅，因此呼籲財政部認定標準應該以「經法院判決定讞」，而非囿限詐欺罪。