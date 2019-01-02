蔡英文推經濟紅利 規模上看500億元 財政部表態以不舉債為原則

針對總統蔡英文元旦文告釋出將推動「還利於民」、「經濟紅利」等措施，規模上看 500 億元，讓民眾優先分享經濟成長紅利。對於財源，財政部指出，正積極盤點各項財源，會在不舉債前提下推動相關措施，落實總統「經濟紅利方案」。

蔡英文總統在新年談話提及除了加薪和減稅之外，今年要更進一步減輕民眾的負擔。她說，過去兩年，經濟有成長，政府的稅收也都超出預期，她已經請行政院盡快提出具體方案，讓收入較少的民眾，能夠優先分享經濟成長的紅利。

據統計，過去兩年景氣復甦，統計 2017 年稅收（扣除地方稅收）超過預算數約 500 億元，2018 年估超過 550~600 億元，合計 2 年約 1000~1100 億元，但扣除法定債務還本後，可用作經濟紅利，回饋民眾規模約有 500 億元。

不過，近四年度，中央政府稅課收入決算數雖高於預算數，各該年度仍須舉債，如將高於預算數的稅款退回民眾，退稅利益由當代民眾享受，但債務將由下一世代民眾承擔，恐生世代公平疑慮。

然而因為總統蔡英文已經公開宣示要讓釋出「經濟紅利」讓民眾有感，要如何運用財源，財政部表示，行政院近期將協調各部會研擬具體「經濟紅利方案」，財政部也將盤點可動用的各項財源，並在不舉債前提下落實總統要求。

2009 年面對金融海嘯來襲，為刺激民間消費全民發放，即透過特別預算方式編列 858 億元，此次推動「經濟紅利方案」規模上看 500 億元，恐必須以特別預算方式籌措財源。