非蘋3C＋LEV訂單挹注 新普12月、Q4、全年業績同創歷史新高

筆電鋰電池大廠新普 (6121) 公告 12 月業績,單月合併營收達 68.19 億元,月增率 0.25%,年增率達 11.5%,再創歷史新高紀錄,表現優於市場預期。累計第四季合併營收 199.69 億元,較上季跳增 20.3%,年增 9.9%,同步刷新紀錄,全年營收 645.23 億元,年增 10.7%,亦創新高。該股週一 (7 日) 收盤下跌 0.73%,收在 204 元價位。



在蘋果 (Apple) 下修財測的陰霾中,新普 12 月業績續創歷史新高紀錄,公司表示主要是來自非蘋 3C 業務以及 LEV 雙輪電動自行車的訂單挹注。而非 IT 業務貢獻業績逐漸加大,LEV 與資料中心備援電池 (BBU) 扮演今年非 IT 業務主要驅動力,今年非 IT 占比目標估 12-15%。