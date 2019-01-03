蘋果降財測 新普不驚 Q4業績將創高＋BBU業務今年發威 投信力挺

筆電鋰電池龍頭大廠新普 (6121) 上季業績受惠傳統旺季以及非 IT 業務高成長加持，表現超乎預期，法人預估單季營收將創歷史新高，首季可望優於同期，尤其切入資料中心備援電池 (BBU) 市場今年將正式發酵，為營運成長帶來全新動能。新普主力客戶蘋果 (Apple) 罕見宣布降財測，新普業績恐受衝擊。不過，該股近期在投信買盤簇擁之下表現強勢，不但重回 200 元大關，週三 (2 日) 開紅盤最高來到 212 元價位，創三個月新高價。法人認為，因非 IT 業務今年可望有長足進展，將減緩蘋果負面效應。



新普去年前三季財報表現不俗，營收達 445.5 億元，年增 11.1%，稅後 21.65 億元，年增 21%，EPS 11.7 元。第四季進入傳統旺季，10 月營收達 63.48 億元，創歷來同期新高，11 月進一步提升到 68 億元，刷新歷史紀錄，預估 12 月可望持強，單季挑戰 190 億元創歷史新高。



新普近年積極耕耘非 IT 產品線，以分散客戶與產品線及中在 IT 領域的風險，成果也逐漸顯現。其中，高功率的電動自行車及電動摩托車鋰電池模組維持雙位數成長，而大型資料中心儲能市場去年已有所斬獲，新產品效益可望在今年發酵，成為今年營運成長新動能。