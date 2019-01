蘋果降財測 新普不驚 Q4業績將創高＋BBU業務今年發威 投信力挺

筆電鋰電池龍頭大廠新普 (6121) 上季業績受惠傳統旺季以及非 IT 業務高成長加持,表現超乎預期,法人預估單季營收將創歷史新高,首季可望優於同期,尤其切入資料中心備援電池 (BBU) 市場今年將正式發酵,為營運成長帶來全新動能。新普主力客戶蘋果 (Apple) 罕見宣布降財測,新普業績恐受衝擊。不過,該股近期在投信買盤簇擁之下表現強勢,不但重回 200 元大關,週三 (2 日) 開紅盤最高來到 212 元價位,創三個月新高價。法人認為,因非 IT 業務今年可望有長足進展,將減緩蘋果負面效應。



新普去年前三季財報表現不俗,營收達 445.5 億元,年增 11.1%,稅後 21.65 億元,年增 21%,EPS 11.7 元。第四季進入傳統旺季,10 月營收達 63.48 億元,創歷來同期新高,11 月進一步提升到 68 億元,刷新歷史紀錄,預估 12 月可望持強,單季挑戰 190 億元創歷史新高。



新普近年積極耕耘非 IT 產品線,以分散客戶與產品線及中在 IT 領域的風險,成果也逐漸顯現。其中,高功率的電動自行車及電動摩托車鋰電池模組維持雙位數成長,而大型資料中心儲能市場去年已有所斬獲,新產品效益可望在今年發酵,成為今年營運成長新動能。