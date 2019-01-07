葡萄王去年12月營收9.67億 全年92.23 億 雙創歷史新高

葡萄王 (1707-TW) 今 (7) 日公佈 12 月營收，繼 11 月的好成績，再度寫下歷史新猷，葡萄王 12 月營收為 9.67 億元，月增 3.09%，年增 22.69%；全年營收 92.23 億元，較去年全年成長 7.93%，也寫下新高。

葡萄王表示，以 ODM、OEM 為業務主力的上海葡萄王，雖然 2017 年基期已高，但在 2018 年的「雙 12」的活動成效良好下，年成長達到 30.6%，全年共累計成長 51.2%。展望今年，上海葡萄王除繼續布局美容膠原蛋白市場外，也進攻益生菌領域，主要原因為大陸益生菌市場熱度不減，加上母公司本身也有益生菌實力，上海葡萄王將結合母公司優勢進攻，後續可望再創佳績。

台灣葡萄王也在 12 月份延續品牌週年慶「挺健康的你」活動及年終慶兩大活動，讓 12 月年成長近 24.5%；在研發部分，葡萄王 2018 年囊括 5 國總共 22 面獎牌，超越 2017 年的 20 面獎牌紀錄，創新能量不減。

展望 2019 年，葡萄王除了龍潭產有效發揮產能，海外代工將會以東南亞為主力戰場，後續也會與許多代工客戶合作，包括泰國、新加坡、香港、越南、印尼、馬來西亞等地，都將能為葡萄王挹注營收，後續也將會推出全新形象廣告，搭配多項品牌、促銷等系列活動，希望讓葡萄王再下一城。