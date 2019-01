蘋果業績佔比下降 新普今年非IT業務衝雙位數佔比 營運穩健發展

在蘋果 (Apple) 突降財測的陰霾下,鋰電池大廠新普 (6121) 儘管首季業績有可能受到影響,但公司持續降低 IT 與蘋果比重,可望減緩蘋果銷售不佳衝擊。據了解,該公司今年兩輪動力電池持續雙位數增長以及大型資料中心備援電池 (BBU) 效益發揮之下,非 IT 業務比重將拉升到兩位數佔比,內部對今年展望審慎樂觀,料將優於同業。



因競爭激烈,利潤維繫不易,近年新普與蘋果的關係逐漸淡化,並轉向較高毛利的非 IT 產品線,包括兩輪電動車鋰電池 (LEV) 以及資料中心 BBU 等。董事長宋福祥月前法說會曾透露,已拿下兩家美系一線網路客戶 BBU 訂單,預計今年發酵,非 IT 業務佔比衝 12-15%。



由於蘋果一直是新普很主力的客戶,過去對其業績佔比一度超過三成,因此動見觀瞻。不過,近年新普持續降低蘋果業務比例,減緩蘋果對該公司營運的影響性,逐漸收到成效,因此,該公司對這次蘋果降財測預警顯得淡定,不過仍坦言對首季業績可能會有些影響。



惟整體而言,在非 IT 業務上升趨勢不墜,包括兩輪動力電池持續雙位數增長以及 BBU 將加入營運之下,新普營運仍可望維持穩定發展,新普有信心今年的發展將可望明顯優於同業。