瑞昱強推七項產品 要在2019 CES大放異彩

IC 設計大廠瑞昱半導體 (2379) 宣布參展 2019 CES，主打具備絕佳上網體驗的 Wi-Fi、無線網路攝影機單晶片、4K Android 智慧語音高畫質高音質電視方案、USB 轉 PCIe 外接式存儲裝置橋接器、機上盒平台、BT5 手環支援 I8080TFT LCD 顯示 / 智慧雙向語音遙控器藍牙方案，以及瑞昱關係企業的科締納科技 10G AnyPON 電信級數位家庭閘道器產品等七項產品，要在本次 CES 展中大放異彩。首先在 Wi-Fi 的上網體驗方面，推出 RTL8197F/RTL8198F/RTL8198D 無線網路閘道器系統單晶片，支援智慧自組網路 (smart mesh)、安全開機(secure boot) 等先進功能，能廣泛應用於無線路由器、網狀無線網路基地台等家用產品，成為具備語音控制功能的智慧自組網路路由解決方案的選擇。第二，瑞昱推出 RTL8715A 全球整合度最高的無線網路攝影機單晶片，整合 H264 Encoder/ISP/Wi-Fi/Audio Codec/PMU 等功能，為一低功耗迷你型無線網路攝影機方案。



第三則是 4K Android 智慧語音高畫質與高音質電視方案 (RTD2851/RTD2873)，支援 Android Pie 和 Google Assistant 語音控制，也支援全規格的 HDR，包含 Dolby Vision、HDR10、Technicolor Prime、HLG 與 HDR10+，以及支援解碼 Dolby ATMOS，用電視內建喇叭輕鬆傳遞劇場音效，並針對串流影音提供高品質的影像處理。



第四，專為行動裝置設計的超高速低功耗 USB 轉 PCIe 外接式存儲裝置橋接器 (RTL9210PD)；RTL9210PD USB 轉 PCIe 橋接晶片不止達到超過 1GB/s 的傳輸速度, 更整合了經過市場驗證的 Power Delivery 3.0 功能、超低功耗模式(12.5mW) 以避免裝置過熱及確保與各種平台和 PCIe 固態硬碟最佳相容的 MIPS CPU 設計架構。



第五，機上盒平台協助運營商 IP 化 (RTD1395/RTD1619)；瑞昱分別基於 Android 與 RDK 聯盟推出之 RDK 開源平台所提供的機上盒解決方案 (RTD1395/RTD1619)，支援 4K UHD、HDR、先進 DRM 安全系統、與整合 OTT，因而提供多系統運營商一位可靠的系統單晶片夥伴。



第六，BT5 手環支援 I8080TFT LCD 顯示 / 智慧雙向語音遙控器藍牙方案 (RTL8762C)，可以讓智慧手環的螢幕看得更清楚，並且透過 RTL8762C 強大的運算能力豐富手環的功能，也提供 BT5 智慧遙控器能夠實現雙向音訊交互的功能。



最後則是瑞昱關係企業的科締納科技的 10G AnyPON 電信級數位家庭閘道器產品



(CA8279/CA7742)；是一款高整合的家庭網路設備單元晶片，使用科締納科技內置 10G AnyPON MAC 的 10G 超級閘道器架構，為全球運營商提供一個便捷的家庭閘道器設計，可達到三重並發 (10G WAN, 10G LAN 及 10G Wi-Fi) 企業級安全防護機制，並支援不同 NBase-T PHY, 11ax Wi-Fi 的解決方案。