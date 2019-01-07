上詮攻美有成 去年12月、Q4營收、獲利有望攻頂

光通訊元件廠上詮 (3363) 美國客戶訂單增溫，隨生產基地調整完成，現台灣產能供不應求，已透過外包方式因應，並擬定擴線計畫，中國江西廠訂單亦滿載，生產良率也改善，去年 12 月業績旺，第四季營收有機會較前一季成長 2 成，毛利率、獲利拚全年最好一季，2019 年第一季訂單能見度佳，全年營運有望再上一層樓。上詮去年 8 月起營運回升，第三季合併營收 4.06 億元，毛利率 20.03%，EPS 為 0.62 元，創下 2016 年第二季以來新高。自結 10 月營收 1.61 億元，稅後淨利 1560 萬元，較前一年同期的 570 萬元，暴增 174%，每股盈餘 0.22 元，亦遠高於前一年同期的 0.08 元。



獲利成長主要係海外市場拓展有成，美國市場隨客戶認證陸續通過，訂單持續成長，歐洲、日本等地區的亦有斬獲，目前中國江西廠產能滿載，生產良率在製程調整下已明顯改善。



因應美中貿易關稅戰的生產調整已經完成，目前台灣新竹廠的產能已經全滿，除了透過外包方式因應，也調整產品組合，接單以保偏光纖或毛利率較高的跳接線為主，現在也規畫擴充生產線。



法人預估，上詮去年 12 月營收有機會挑戰全年最高，第四季營收上看 4.5-4.7 億元，較上一季成長約二成，較前一季同期成長率更上看 4 成，隨著產品組合改善，毛利率有機會攀升至 24% 之上，較前一季增加超過 4 個百分點，獲利將挑戰全年最好一季。2019 年第一季訂單能見度佳，全年營運有望再上一層樓。