半導體溶劑建功 勝一全年營收80億元大關達陣 年增率17.46%

半導體溶劑需求佳，勝一 (1773) 第四季淡季不淡，12 月營收 6.22 億元，月減 8.92%，年增 4.23%，第四季營收 20.4 億元，季減 3.3%，年增 16.37%，全年營收達 80 億元，創下歷年新高，年增 17.46%。半導體產業高階 7 奈米製程量產，帶動電子級溶劑需求，占營收比重達 4 成，去年第二季以來，單季營收均維持在 20 億元以上，毛利率亦維持 25% 以上，累計前三季稅後淨利 7 億元，每股盈餘 4.67 元。



法人預期，第四季營收、毛利率可望持穩第三季水準，每股盈餘可望持穩 1.5-1.6 元，全年獲利可望創歷年新高，近期反映油價下跌，原料之一甲醇已由 400 美元降至 300 美元，這對於成本控制有正面助益。



勝一電子級、工業級溶劑年產能達 11.9 萬公噸，已完成醚醇類新製程、高值化能源材料、環保添加劑、半導體產業先進製程化學品，以及奈米材料於化妝品和塗料等產品開發，因應產品開發，亦計畫擴充 4 萬噸年產能。