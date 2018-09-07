客戶庫存調完大拉貨 上詮8月營收創高 Q3有望衝五季新高

上詮 (3363) 走出第二季業績谷底，隨客戶庫存調整完，8 月拉貨力道轉強，推升 8 月合併營收 1.68 億元，創下歷史新高，月增 63.86%、年增率 54.17%，預估 9 月營收維持年增表現，單季營收有望挑戰 4 億元，創下近五季新高。受到中美貿易戰影響，上詮第二季僅 3.26 億元，EPS 0.37 元，第二季不好，主要是貿易戰影響，客戶心態保守，尤其是美國大客戶，因原料是向美國廠商採購，兩邊關稅造成客戶成本大增，影響客戶下單意願，也壓抑業績表現。



上詮表示，目前產線已經在調整中，未來生產基地將轉移到台灣，目前產線還要等客戶認證，順利的話，第三季就會完成，第四季業績就會回升。而保偏光纖目前需求仍很強，也持續擴增產能，只是直接人員不好找，現處於訂單大於產能的狀態。



而隨著客戶庫存降至低點，8 月拉貨力道轉強，推升 8 月合併營收衝上 1.68 億元，月增 63.86%、年增率 54.17%，累計今年前 8 月營收 9.69 億元，較去年同期衰退 7.18%。法人預估，9 月營收維持年增表現，單季營收有望挑戰 4 億元，創下近五季新高。