斐成(3313)、聯光通(4903)、卜蜂(1215)、大成(1210)、上詮(3363)

斐成 (3313)：跨足畜牧業，從事肉品加工、飼料等業務，原物料玉米、黃豆豐收，獲利空間加大，且進入肉品需求旺季，將延續至農曆新年。股價近期走勢凌厲，開盤直攻漲停板，創下波段新高 25.9 元。

聯光通 (4903)：美國消費性電子展(CES) 將登場帶起 5G 話題，激勵 5G 網通族群股，公司旗下光通訊工程以及光纖光纜業績可望大幅成長。今日股價跳空開高，連日鎖上漲停，創下波段新高 14.5 元。



卜蜂 (1215)：玉米、黃豆大豐收，壓底畜牧業飼料成本，AI 飼料廠將於年底開出，蛋雞、種鴨廠也會在今年陸續投產。股價經過橫盤整理後，今日力圖收復年線，創下波段新高 56.9 元。



大成 (1210)：與農委會畜衛所簽署合作備忘錄 (MOU)，作為雙方合作進行動物用疫苗研發及技術移轉，未來將可達到疫苗開發、技術交流及人才培育的雙贏目標。股價呈現橫盤整理格局，區間逐漸收斂，下檔以 33 至 34 元為支撐，有機會挑戰前高 35.5 元。



上詮 (3363)：5G 商轉在即，5G 光纖的建置可望開始挹注營收，帶動上詮的光纖被動元件出貨增溫，股價今日突破橫盤整理區間，創下波段新高 32.1 元，惟遭逢大量區間而拉回，下檔以 5 日線為支撐，不跌破則維持強勢格局。