王品青花驕攜沐越 前進新店打造集團最大的Power Center

2019 年王品 (2727) 展店策略持續推進，今宣布麻辣鍋品牌青花驕，以及越式料理領導品牌沐越，將聯手打造集團最大的 Power Center 複合式餐廳，位處大坪林商圈商辦大樓，兩店分居一、二樓，總坪數超過 200 坪，並預計在 1 月 19 日聯合試營運。王品表示，去年 1 月青花驕麻辣鍋在台北中山北路，斥資 2500 萬打造全台首店，甫開幕即創造高人氣，而看好夜貓用餐需求，去年下半年開放午夜場宵夜時段，將營業時間延長至隔日凌晨一點；也在 9 月開始提供電話點餐、現場取餐外帶服務，鎖定小家庭、家庭親友聚會、辦公室聚餐、不便在外用餐等客群，以更全面的用餐服務，藉此增加來客。



距首店開幕一年，青花驕將服務觸角繼續拓展到大台北，看中新店區消費人口與發展潛力，前進新北的第一家店，便以新店區大坪林商圈為據點，位於捷運大坪林站與環狀線中間，加上新北捷運環狀線預計將於今年完工，可望串連新北市新店、中和、板橋及新莊四個主要人口密集行政區，將吸納更多消費者前往用餐。



此外，沐越同樣是王品近兩年自創新品牌的人氣餐廳，目前在台北已有兩家店，去年 12 月進駐台中公益路，僅一個多月的時間，全台第四店又即將於大坪林商圈開張。