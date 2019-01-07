蘋果面臨挑戰與全球科技產業鏈的庫存危機

創意不足與高價，使得蘋果銷售量不佳，而部份市場 iPhone 已出現庫存問題。不過其他競爭者，如中國品牌廠仍持續加速新產品的推出的速度，利用此機會藉由高性價比拉近與蘋果之間的距離。

蘋果招牌已敵不過低性價比



蘋果在最新公布的財報中，宣布下調 2018 年第四季的營收預期，自 890-930 億美元下調至 840 億美元，不但低於之前蘋果自己的預測的水準，也遠不如市場預期。



蘋果 CEO 庫克對此表示，蘋果錯誤低估一些核心新興市場經濟下滑的程度，特別是大中華區對蘋果手機需求的放緩。



中國市場為何會對蘋果需求減緩，最重要就是過低的性價比已蓋過「蘋果」光環。蘋果從 iPhone X 開始採取高價策略，但這些新機型不管是在設計還是硬體的創新上，已經無法吸引消費者目光。在蘋果手機越賣越貴的情況下消費者自然選擇延長使用手機期限，或是找尋另一個替代廠商。

而在蘋果創新有限的情況下，中國手機軍團利用此機會縮短與蘋果之間技術上的差距，再利用一貫的高性價比，開始成功瓜分蘋果市場。在剛剛結束的 2018 年，華為正式超越蘋果，成為僅次於三星的全球第二大品牌。

同時，以華為、小米、oppo、vivo 為代表的中國廠商，不僅雄霸中國國內手機銷售量 TOP 5，而且開始借助多年的技術創新，成功領導中國國內產業潮流。



iPhone 銷售乏力已讓蘋果股價不斷下滑，過去三個月蘋果市值蒸發 4000 多億美元，來自股東的壓力可能會讓過去以利潤為導向的策略做出改變。但若是以降價搶回市占率，蘋果股價就能止跌嗎？

圖: 玩股網。蘋果股價走勢圖。

以目前來看，不論蘋果採取任一種策略，長期蘋果股價都是會修正，要救股價只有尋找下一個創新點，才是提升銷售量與維持價格的根本之道。

全球科技產業鏈恐陷庫存危機

科技技術日新用異，庫存管理一向是科技業的大挑戰。目前來看蘋果庫存水位已降到 2017 年 6 月來最低，比前一年下滑 19%。若以蘋果庫存水準與現金轉換等衡量標準來看，這家 iPhone 製造商在面對市場下滑的能力仍比其他科技公司來得強。

但下游組裝廠商就面臨嚴峻的庫存考驗。如鴻海（富士康）、和碩及緯創的客戶涵蓋大多數電子品牌大廠，包括蘋果、Sony、任天堂、HP、Dell 等等。若終端市場銷售不佳，再加上品牌廠普遍具有議價優勢，將導致這些組裝廠或是零組供應商的庫存壓力大增。



庫存和現金之間的轉換是反映過去的營運表現，但也可當收益的領先指標來用。而科技業技術一日千里，貨架上久久未售出的產品將變得不值錢，若去年第四季和今年第一季的銷售情況不足以合理化這些節節上升的庫存水位，資產減值必將接踵而至。

而很多零組件供應商或是組裝廠最大客戶都是蘋果，在因應 iPhone 銷售不佳的困境上，這些高度依賴蘋果的供應商開始走向「去 iPhone 化」路線。曾為 iPhone 預備 60 條核心生產線的富士康就在試圖擺脫蘋果僵局，而代工微利因素下，鴻海集團試圖通過旗下工業富聯朝向工業互聯網轉型。

而蘋果電池供應商欣旺達也正在尋求多元化突破，除蘋果外，該公司還尋求為其他 IT 電子產品提供電池相關配備服務，並嘗試生產掃地機等智慧型設備和動力電池。



科技業進入寒冬，全球科技大廠普遍面臨到庫存問題，當然中國品牌廠，如華為、小米、OPPO 和 vivo 的庫存同樣有所成長。不過這些中國大廠已開始將觸角推向全球，因此，庫存保持是一個合理的成長是可接受的，而且庫存是跟營收和銷售量成長成正比。雖然依靠這些中國品牌廠的產業鏈庫存問題較輕，但產能過剩的問題則是他們要關注的重要課題。