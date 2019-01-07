加強半導體自主開發 華為發布最新伺服器晶片組鯤鵬920

儘管在國際上遭遇多國抵制，但是華為的壯志雄心絲毫沒有放鬆跡象。他們今 (7) 日 宣布，推出新的伺服器晶片組—鯤鵬 920，也代表目前中國企業對提高晶片製造能力、減少對進口晶片嚴重依賴的努力。

華為透過新聞稿表示，這款鯤鵬 920 處理器採用先進的 7 奈米製造工藝，基於半導體設計公司 ARM Holdings 的架構。這款新處理器，將與英特爾與 AMD 主導的 x86 伺服器架構相競爭。

華為表示，鯤鵬 920 處理器的性能比業界標桿高出 25%，能效也優於業界標準，將為數據中心提供更強性能。華為說，此晶片組是目前業界最高性能的 ARM 處理器，將主要應用於大資料、分散式存儲、ARM 原生應用等場景。

這家總部位於深圳的公司，已經在生產用於其高階手機的麒麟系列智慧手機晶片，去年 10 月份也推出的用於人工智慧 (AI) 的昇騰 (Ascend) 系列晶片。

公司戰略 Marketing 總裁徐文偉在新聞稿中表示，公司目標是「促進 ARM 生態系統發展」。他說，此晶片在性能和功耗方面具有獨特的優勢。另一方面，華為會與英特爾維持長期戰略合作夥伴關係、持續創新。

徐文偉表示，華為新推出的基於 ARM 的 CPU，並不是這家美國公司 x86 CPU 和伺服器的競爭對手，而是一種補充。