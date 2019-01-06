〈鉅亨看世界〉雄安5G智慧城

中國國務院於 1 月 2 日公布雄安新區 2018 年至 2035 年的總體規劃，內文中提到了要建設智慧城市，而智慧城市的聯絡骨幹則是 5G 通訊系統。雄安新區被喻為千年大計，當然 5G 這個全球最熱門的技術，雄安新區理所當然是不落人後。

圖: AFP

去年河北省副省長陳剛就曾對外宣布，要達到智慧雄安的目標，並且成為全中國智慧城市的先鋒，雄安將在率先試用 5G 網路，是在全中國 18 個 5G 試營運城市中排名第一，同時在 AI、區塊鏈、IoT 等智慧領域中也將搶先布局。

根據了解，5G 系統在雄安新區的布局已超前進度，依照 2020 年 5G 將在中國全面商用的規畫推估，雄安新區有機會在今年就進入 5G 世代。

中國三大電信商建骨幹

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智慧城市最重要的就是網路骨幹，而中國三大電信商從中均扮演重要角色。首先，中國移動針對雄安新區公布城市超腦行動計畫。該計畫是基於中國移動 5G 網路、大數據、AI 等核心優勢能力，將整個城市數位化、數字化，並有效協調城市資料管理，打造完整的城市神經網路和大腦系統。

至於中國電信則是在雄安建設 5G 創新示範網路，期待能利用此示範網路規劃出一套可推廣、可複製、可持續的模式，不光用在雄安智慧城市的建設上，更能推廣到全中國各地，甚至是全球。

最後，中國聯通重點放在建設雄安 5G 精品網路。去年，中國聯通在雄安已規劃 100 個點的 5G 試驗網。今年，中國聯通更將在雄安展開 5G 大規模通信建設及試營運，保證用戶在第一時間可享受到高品質的 5G 服務。

科技公司布血脈

在中國三大運營商對雄安的 5G 通訊做好紮實基礎後，其它上市科技公司也開始陸續進駐雄安，使得雄安智慧城市能有更多元的應用。比如，久其軟體 (002279-CN) 就聚焦雄安新區國有資產，及雄安新區政府部門資料的數位化管理，根據該公司對資產管理業務的長期經驗，未來將推動雄安成為全中國數位化資產管理的指標城市。

至於主攻智慧配電設備的北京科銳 (002350-CN) 已宣布，將在雄安新區成立雄安科銳能源管理有限公司，並積極推動在雄安新區內，有關於智慧配電設備的供應、綜合效能服務等業務。

而達實智慧 (002421-CN) 則在雄安新區核准設立後，在該區設立智慧城市展示中心、智慧城市解決方案研發中心、智慧城市技術服務中心等三大中心。未來該公司可基於三大中心搶占先機，大力推動公司核心技術在雄安智慧醫療、智慧建築、智慧交通領域的應用。

最後，飛利信 (300287-CN) 則在網路互動平台上表示，公司組建的雄安智評雲數字科技有限公司，已利用互聯網資源、大數據，及 AI 技術，為各產業提供智慧高效的評價服務。未來將整個雄安，打造「雲計算」、「大數據 」、「AI」，及「互聯網 +」等前後端整合的綜合服務智慧評價平台。