蘋果爆雷的最大贏家：華為高通們

蘋果公司股價在新年假日期間大幅下跌，對市場產生了深遠影響。蘋果股價周四暴跌 10%，因為該公司周三盤後發出業績預警，蘋果也迎來六年來的最大單日跌幅。

蘋果 CEO 庫克在周三盤後意外發布一封致投資者信，並在信中表示將下調 2019 年第一財季的營收指引和毛利率預期至 840 億美元，大幅低於市場預期。

此前，蘋果的營收預期為 890-930 億美元，而 FactSet 的一致預期顯示，華爾街預計公司該財季營收為 913 億美元。

股神巴菲特作為蘋果的第三大股東，一天賬面上就出現了 38 億美元的浮虧。蘋果的一眾供應商也跟着「撲街」。

有受波及的公司，就有從中得益的公司，蘋果「爆雷」同樣也造就了一些贏家。

最大的贏家

1. 華為

蘋果的營收指引大幅不及預期後，第一個明顯的贏家將是蘋果在中國的主要競爭對手——華為。

D.A.Davidson 的分析師 Tom Forte 對 Real Money 網站稱，最重要的受益者是華為，因為中國的消費者正在用他們的錢包投票，將購買轉移到華為手機上。

上述網站表示，華為在中國的表現非常出色。Mate 系列是高端 iPhone 和商務手機的重要替代品，尤其是在男性中。

以 iPhone XS Max 為例，作為 iPhone 的高端旗艦產品，目前起價為人民幣 9599 元，而華為的旗艦版只需要 4000-5000 元，約為 iPhone 的一半。即便是 iPhone XR，也比競爭對手華為的旗艦版要貴大約 1000 元。

IDC 發布的 2018 年第第三季數據顯示，全球智慧型手機出貨量方面，華為排名第二，繼續力壓蘋果，連續第二個季度排名第二位。蘋果則屈居第三，更重要的是，蘋果還面臨了其它來自中國的手機廠商的挑戰，包括緊隨其後的小米和 OPPO 等。

圖片來源：IDC

高德納公司 (Gartner Inc.) 的研究主管古普塔 (Anshul Gupta) 上個月在發布最新報告時說，「蘋果的 iphone 正面臨一個飽和的高端智慧型手機市場，增長速度放緩，在中國的競爭加劇。

2. 三星

作為全球手機出貨量的第一名，三星也是此次蘋果爆雷的受益者之一。

據韓國 Kiwoom Securities 全球戰略與研究主管 Daniel Yoo 說，三星手機在中國市場市占率不高，其手機總銷量中只有不到 1% 來自中國。

FactSet 的數據顯示，三星在中國大陸的收入占其總收入的 15.5% 左右，其中大部分來自半導體業務而非智慧型手機業務。

3. 高通

蘋果和高通持續的對峙和法律戰，使蘋果受到打擊後，高通也成為了受益者。

作為蘋果的前供應商和最近的法律對手，高通對於蘋果在德國被實施 iPhone 銷售禁令會感到高興，從而給了蘋果一記重拳。蘋果面臨的壓力越大，高通就越有可能達成自己希望的理想解決方案。

蘋果和高通之間的對抗早在 2017 年初就開始了，當時蘋果率先將高通告上了法庭，就晶片專利費和不平等排他協議等方面的問題進行提高，譬如高通會按照手機的整機售價來收取專利費策略，蘋果認為這是不合理的商業模式。

但高通則認為蘋果侵犯了它的專利技術，同時還向美國國際貿易委員會（ITC）要求禁止銷售那些使用了英特爾基帶的新 iPhone。

目前，雙方已經展開了超過 50 場的訴訟，同時涉及到數十億美元的賠償。

最新消息顯示，慕尼黑法院發言人稱，蘋果公司已於 12 月 20 日就與高通之間的專利糾紛提起上訴。

雖然高通的股價周四也出現下跌，但可能是整體半導體行業壓力的結果，而非其他原因。

最大的輸家

1. 沃倫 • 巴菲特

甚少染指科技股的股神巴菲特，這次可能在蘋果股價暴跌上栽了跟頭。

周四蘋果大跌 10% 後股價為 142.19 美元，創一年半來新低，全天市值縮水逾 746 億美元。作為蘋果的第三大股東，巴菲特的伯克希爾 - 哈撒韋公司也遭受到 38 億美元的損失，伯克希爾的股價周四下跌 5.6%。

蘋果公司是伯克希爾的第一大重倉股，在去年第三季小幅增持了 52.3 萬股後，總持股增至約 2.525 億股。目前在蘋果公司約 7500 億美元市值中，伯克希爾所持有的部位總市值近 500 億美元。

巴菲特對蘋果公司的喜愛始於 2017 年 2 月份，並在 2018 年三度增持蘋果股票。相比蘋果公司的財務指標，巴菲特所更加關注的是公司生態系統和品牌的價值。

據路透社報導，此前巴菲特也曾表示，他很樂意看到蘋果公司的股價下跌，因為這樣他就可以以更便宜的價格持有更多該公司股票，並稱，比起科技股，蘋果公司的股票更像是一種消費股。

2. 半導體行業 / 蘋果供應商

蘋果爆雷對半導體行業及其供應商造成的破壞，可能遠比對巴菲特所造成的衝擊要大。

蘋果晶片供應商，如 Skyworks Solutions、AMD、Qorvo、博通、Lumentum 和台積電等，都是市場上跌幅最大的幾家公司。

而蘋果的歐洲設備供應商 Dialog Semiconductor Plc 和 AMS AG 遭受的打擊更大，周四股價分別下跌 12.4% 和 23.6%。

目前，這種影響正在進一步擴大，並拖累了一些半導體指數，甚至影響了沒有與蘋果接觸的半導體公司。以英偉達為例，儘管該公司與蘋果幾乎沒有任何關係，但其股價當日也下跌了近 6%。

另外，包括日本顯示器公司 (Japan Display Inc.) 和三美株式會社 (Minebea Mitsumi Inc.) 在內的亞洲供應商也遭到重大衝擊。

3. 市場

作為世界上持股最廣泛的股票之一以及擁有龐大供應鏈體系的公司，蘋果「跌停」對股市整體的打擊實屬不小。

受蘋果降低業績預期消息影響，周四亞洲股市開盤，蘋果供應商股價集體下跌。

而美股開盤後，蘋果公司股價下跌 10% 也直接導致市場大跌，標普指數周四大跌 2.5%，道指跌 660 點，納指跌超 3%。