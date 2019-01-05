〈觀察〉蘋果積極轉移產線未必是解藥 iPhone恐更賣不動

蘋果下修上季財測，並指出是因為 iPhone 在大中華區以及新興市場銷售不佳，導致全球股市崩跌，供應鏈業者就認為，蘋果此舉除暗示美中雙方，貿易戰對經濟帶來的影響外，也是釋放一個訊息，若貿易戰不解決， iPhone 在接下 2-3 年內恐依舊銷售不振，供應鏈營運仍面臨嚴峻的挑戰。

大中華地區一直以來都是蘋果的主要市場之一，但在美國挑起貿易戰下，無論是經濟成長放緩，還是對立情結，均導致消費者購買 iPhone 的意願下滑。

蘋果執行長庫克此次大動作發聲明下調財測，並點出在大中華以及新興市場銷售困境超乎預期，也被認為是對美國總統川普暗示，貿易戰對經濟發展所造成的影響。

的確，在蘋果發表了最新的財測後，美股連日大跌，更衝擊國際股市，也證明蘋果在全球經濟舉足輕重的地位。

供應鏈業者也認為，雖然蘋果也積極將生產基地從中國轉至印度避貿易風險，但一來建置新廠房產線需要 1-2 年的時間，二來供應商轉移狀況不一，三來則是需要重新培養新的技術勞工，都無法在短期解決。

此外，轉移後短期內一定會面臨製造成本上漲的狀況，蘋果為轉嫁成本，可能會提高產品售價，恐導致新 iPhone 更「賣不動」，因此業者認為，若美中貿易戰不能在今年解決，接下來蘋果以及供應鏈 2-3 年內都將面臨嚴峻的考驗。