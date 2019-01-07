台股盤前─國際股強彈 助攻破底翻行情

台股上周五在蘋概三雄的領跌下，指數開低走低，終場跌 109 點收在 9382 點，成交值放大至 1059 億元，今 (7) 日開盤前，可觀察到由於美股上周五大漲創 2 周高點，使甫開盤的日韓股也跟著大漲反彈反應，日股漲幅超過 3%、韓股也漲逾 1.5%，有助激勵台股今日行情出現破底翻，輾轉測低的疲軟格局。

三大法人上周五合計賣超 53.86 億元，其中外資賣超多達 92.87 億元，投信賣超 8.34 億元，不過，自營商買超 47.34 億元，抵消部分外資大量的賣超。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2126 口至 1735 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 3600 口至 29651 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1089 口至 2137 口。

由於美聯準會主席鮑爾暗示可能會暫停升息，再加上市場瀰漫對美中貿易協商看好的氣氛，上周五美股收於 2 周以來最高點，道瓊指數上漲 746.94 點或 3.29%，收 23433.16 點；S&P500 指數上漲 84.05 點或 3.43%，收 2531.94 點；那斯達克指數上漲 275.35 點或 4.26%，收 6738.86 點；費城半導體指數上漲 47.93 點或 4.37%，收 1143.96 點。

大立光上周六公布去年 12 月營收僅 32.26 億元，月減 19.49%、年減 33.86%，累計第 4 季營收季減 24%、年減 23%，本周四法說會外資關注去年獲利、今年展望、7P 鏡頭、新廠進度和市場競爭等五大焦點。

而台積電今年以來遭賣超逾 5 萬張，股價創 18 個月來新低，成為外資提款機，台積電預計周四公布 12 月營收，法說會也將於 17 日登場，其營運展望看法將牽動整體半導體族群。

全球科技業的盛事美國消費性電子展 (CES) 將於美國時間 8 日登場，今年首重應用，包括 5G、AI 和自駕車等，相關概念股短線成為市場投資亮點。

京東方為首的大陸五大面板廠今明年持續開新產能，加上鴻海、樂金顯示器 (LGD) 大陸新廠也將量產，未來 3 年面板供過於求問題難解，群創、友達等台廠面臨嚴峻考驗。

法人指出，整體來看，台股破底後停損賣壓出籠，先觀察停損賣壓能否快速消化，而破前低的個股宜先避開，近期若要進場布局可先留意生技、休閒運動或是逐漸步入年節旺季的食品股，相對受到科技股拉回的壓力較輕。