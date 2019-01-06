〈台股風向球〉有反彈行情又別急布局？操作原則仍「快進快出」

台股上周五再跌至波段新低 9319 點，創 2 年新低，雖盤中見收斂跌勢，但終場仍未能收復 9400 點前低支撐。隨著上周五美股再度強彈，部分投顧表示，本周反彈機會高，但也有法人認為，維持保持高現金水位不急著操作，究竟如何因應，若從影響行情最多的外資動作來看，其目前期現貨均保守，投資人可採快進快出搶短，但緊盯外資動向來因應。

毒蘋果效應持續漫延，近來不少大型電子股均受嚴重衝擊，大立光周跌近 10%，可成周跌 11%，台積電周跌逾 7%、鴻海周跌逾 4%，使大盤跌破前低 9400 點的支撐，即便見到部分逢低承接的買盤進場，卻也不可諱言，多方防線正往下修正。

外資上周五多單減碼且空單加碼，淨多單減少 3600 口至 29651 口，同時，現貨續賣 92 億元，過去 3 個交易日以來已賣超多達 276 億元，在這樣的情況下，如何還能過於期待元月的大行情？

從外資過去一周賣超前 10 大標的觀察，新光金遭賣 3.6 萬張、台積電賣逾 2.8 萬張，聯電遭賣 1.3 萬張，鴻海、仁寶和兆豐金均遭賣逾 5000 張，國巨、國泰金和晶電也遭賣逾 4000 張，可見外資態度相當保守，多半先從權值股提款，再加上外資出貨元大台灣 50 逾萬張，顯然對整體後市看法保守。

的確，本周一、二，美中代表談判後偏正向的結果可期，然而實際上雙方要馬上達成合談協議機率不高，法人一般認為，川普將貿易戰成果視為拚連任重要號召，恐難就此收手。

整體來看，本周聚焦重心在美中於北京舉行貿易談判，及中國降準後的影響，法人提醒，行情不排除有可能如同 11 月底川習會後見到利多出盡，而貿易戰對各大企業造成的負面影響，正逐漸顯現中，除蘋果，2 月初美股進入超級財報周後，恐還有更多驚爆彈。