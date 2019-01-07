

◆盤勢分析

1. 受到 FED 發表未來將採取較為彈性的貨幣政策的言論，加上非農就業數據亮眼，激勵上周五美股四大指數全面的強彈，收盤漲幅介於 3.29%~4.37%。其中，AMD 上漲 11.44%，NVIDIA、INTEL、特斯拉、美光、谷歌漲幅超 5%，APPLE 上漲 4.27%，台積電 ADR 上揚 1.78%。

2. 因前一交易日美股重挫的影響，連動亞洲股市上周五早盤普遍走弱。台股因 2330 台積電、2474 可成、3008 大立光、2317 鴻海等蘋概股重挫與非洲豬瘟恐將升溫的疑慮，指數早盤跳空低開，盤中最低跌至 9,319 點，但接近午盤亞股逐漸回穩，配合中、小型電子股走升，加權指數緩步走高，收盤跌幅逐漸收斂。終場大盤收在 9,382.51 點，下跌 109.91 點，跌幅 1.16%。

3.OTC 指數開低回測季線，午盤權值股 6488 環球晶、3105 穩懋轉強，收盤下跌 0.7 點，跌幅 0.57%，表現相對加權指數強勢，顯示中、小型股呈現抗跌。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：上周五台股收長帶下影線的黑 K 線，失守前波低的 9,400 點。

(2) 量能：成交量增至 1,059.85 億元，後續不宜出量下殺。

(3) 技術指標：日 KD 指標轉向下、MACD 柱狀體零軸之下走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 53.86 億元；外資 - 92.87 億元、投信 - 8.34 億元、自營 + 47.34 億元。

5. 電子類股 (僅 5G、跌深個股表現)

(1)5G(光通)、CES：5G 成為 2019 年電子主要趨勢，相關光通訊持續擴延，3163 波若威、3234 光環衝高、3363 上詮；5388 中磊、3596 智易、2345 智邦維持強強勢。1/9CES 開展，2376 技嘉、2377 微星、2357 華碩秀電競亮點，股價逆勢抗跌。

(2) 矽晶圓、PA、MOSFET：5483 中美晶、6488 環球晶、6182 合晶上周五股價開低，隨即緩步放量拉升；另 PA 的 3105 穩懋、2455 全新與 MOSFET 的 6435 大中、5299 杰力集體跌深反彈。

6. 非電子類股 (資金進駐傳產)

(1) 生技：國際股市動盪與防疫題材，資金移往生技族群，4123 晟德受自營與外資同步買超，股價放量上揚；1789 神隆回檔整理多日，股價轉強站上月、季線；4171 瑞基挾檢測防疫題材，股價強勢漲停；3176 基亞宣布結盟美商，合作細胞治療臨床試驗，上周五股價再拉出長紅。8436 大江即將挑戰波段新高。

(2) 食品：金門淪陷非洲豬瘟，台灣疫情警戒再升高，市場期待肉品替代效應發酵，1215 卜蜂、1210 大成早盤強勢上攻，養殖概念股 3313 斐成則大幅震盪。惟 7 日金門死豬檢驗結果為陰性，證實未感染非洲豬瘟，相關個股留意後續走勢。

7. 重點訊息：

(1)CES 將開展 唱旺 6 大亮點: 美國消費性電子展（CES）將於美西時間 1 月 8 日（台灣時間 1 月 9 日）登場，根據主辦單位統計，今年與會人數將創新高超過 18.2 萬人，共有超過 4,400 家廠商參展，5G 及物聯網、汽車電子、機器人及人工智慧、健康量測、區塊鏈、電競及沉浸式娛樂等主題，將成為今年 CES 展覽的亮點。

(2) 寶鋼全面調漲 3 月內銷盤價: 大陸鋼價觸底反彈？寶鋼提前開出 2～3 月份內銷盤價，除 2 月份盤價持平外，全面調漲 3 月份六大項鋼品價格，每公噸上漲 50 元人民幣，這是寶鋼產品價格連跌兩個月後，首度止跌反彈，擺脫中美貿易大戰的陰影。

