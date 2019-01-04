【華冠投顧】幸運星-退潮之後……裸鑽在裸泳……？？？買好+買飽+買滿！！！下周準備反彈！！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：2330 台積電、2317 鴻海、3665 貿聯 KY、2474 可成、6147 頎邦

幸運星在 2018 年底在節目中告訴大家，2019 年需避開蘋概股、矽晶圓、被動元件概念股…… 不但讓會員獲利收資金，也通知群組粉絲檢查自己持股，並於 12/26 開放持股健診，幫助投資人分辨強弱股。2019 年新春開盤早上 9 點多，老師也發簡訊通知會員抱緊現金，大盤會開始殺盤（也在第一時間通知群組每一位粉絲）…… 台股果然連殺三天！！很開心好朋友、粉絲們都避開了殺盤…… 昨天老師說可以開始留意退潮之後誰在裸泳囉…… 今天殺完…… 準備反彈囉…… 老師準備【七顆裸泳的鑽石股】開放免費贈送《LUCKY 7 閃亮亮裸鑽飆股集》，歡迎索取……

今日毒蘋果持續蔓延……2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光、2474 可成、6147 頎邦…… 持續殺很大，還有毒特斯拉 3665 貿聯 - KY，大盤指數一度大跌達 173 點。盤中美國傳來聯邦政府準備開門的好消息，且中美下週一貿易談判…… 台股盤中跌幅收斂，收盤留下 63 點長下影線。OTC 跌幅收斂更明顯，由盤中大跌 1.9% 收斂為跌小跌 0.56%，…… 注意退潮之後誰在裸泳？？退潮之後…… 裸鑽在裸泳….？？？買好 + 買飽 + 買滿！！！下周反彈機率極大囉！！！

最後祝大家週末愉快，下週操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。