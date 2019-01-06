台股利空回測短線等資金回補 鎖定5G、AI逢低布局

蘋果財測效應持續拖累台股，台股 4 日重挫逾百點，9400 點關卡宣告失守，加權指數終場以 9,382.51 作收，投信認為，台股面臨利空回測，短線須看資金是否回補推升指數上攻，建議可鎖定 5G、人工智慧等類股逢低布局。

iPhone 在中國大陸市場的銷售欠佳，蘋果更在 2007 年推出 iPhone 以來，史無前例發布財測預警，美股相關族群首當其衝，台股更無法倖免於難。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示， iPhone 產品生命週期拉長加上缺乏強烈換機誘因，去年 11 月以來陸續有砍單雜音浮現，並進一步反映在投資市場，目前看來，2019 年上半年由於沒有新產品，動能可能持續疲弱，未來蘋概股觀察重點是蘋果是否推出新應用、功能來帶動換機需求，以及 5G 是否驅動新的換機潮。

廖哲宏表示，iPhone 銷售不佳的影響已相繼反映在相關企業股價，但後續數字到底會與市場預期有多大落差，仍需持續觀察，目前看來，在基本面數字不佳的情況下，短期盤勢不易強，加上中美貿易爭端未解，要強不易。

展望後市，廖哲宏認為，以長線角度來看，儘管產品生命週期拉長，但一定換機潮還是可以期待，未來可觀察換機誘因、5G 與 Apple 是否開發新的技術與誘因。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出，年前期待的元月行情取決於外資回補力道，但蘋概股利空訊息壟罩，導致權值股賣壓沉重，短線恐不利行情發展。

周書玄表示，儘管科技業在貿易戰影響下產業景氣進入短期整理，但 5G 技術帶動的成長動能仍在，8 日登場的全球消費性電子展（CES），象徵全球朝人工智慧（AI）、自駕車、物聯網（IoT）的新世代更進一步，建議可持續循人工智慧、物聯網、車用電子、生物辨識、高速運算、5G 通訊技術等相對明確題材，耐心等待回檔之際進場增持，可望化波動為布局良機。