太陽能市場本周價格持穩 靜待後續政策點燃行情

針對本周太陽能價格，研調機構集邦科技旗下 EnergyTrend 指出，由於假期效應與階段性標案結束，整體市場從本周起，開始步入另一番供需角力局勢，其中，矽晶圓、電池與模組的市場呈現放緩持穩狀態，此氛圍可能持續整個 1 月，直到 2 月初的農曆春節年假到來。若 1 月沒有新政策加持，市場對政策新火花帶動市場的期待可能被澆熄。

多晶矽價格部分，EnergyTrend 表示，多晶矽本周交易清淡，中國國內受到上周海外市場跌價與低價出清庫存影響，實際成交價格被迫小幅調降。雖然目前訂單已經談到月底，但價格仍無法有太多變動。其中，中國國內新增的多晶矽產能，足以應付 9 成以上國內單晶需求，將逐漸取代進口矽料。

矽晶圓部分，EnergyTrend 表示，矽晶圓市場依舊持穩，1 月訂單已跟隨上游完成議定，零散訂單的議價空間不多，2 月的春節假期期間預計將正常生產。

電池方面，EnergyTrend 指出，電池市場需求持續暢旺，市場流通的單晶高效電池片越來越稀少，目前生產大多為了交付先前的訂單需求。多晶電池供需則呈現平穩格局。至於模組部分，則受到海外假期與中國國內階段性標案結束影響，模組市場氣氛明顯趨緩。