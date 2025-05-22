〈美股盤後〉川普稅改引爆赤字疑慮 美債殖利率飆 道瓊狂瀉超810點

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-05-22 04:40

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川普稅改法案引發赤字憂慮，加上 20 年期美國公債拍賣慘淡，市場愁雲慘霧，美股週三 (21 日) 全面下殺，銀行股表現低迷。

美債週三拋售潮加劇，30 年期美債殖利率本週第二次升至 5% 以上。美元下跌，黃金上漲，比特幣創歷史新高。

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美國財政部週三拍賣 160 億美元的 20 年期公債，最終得標利率為 5.047%，明顯高於過去六次拍賣的平均值 4.613%，顯示需求疲軟，這也是自 2023 年 10 月以來，20 年期美債首次出現得標利率突破 5% 的情況。

穆迪上週宣布調降美國主權信評後，美國國會正準備表決總統川普支持的大規模減稅法案， 市場擔憂財政赤字增加，國會預算辦公室預估，這項法案將在十年內使美國聯邦赤字增加約 3.8 兆美元。

國際貨幣基金 (IMF) 第一副總裁戈皮納斯 (Gita Gopinath) 警告，美國累計了 368 兆美元的公債，聯邦債務與國內生產毛額 (GDP) 比例目前為 122％，財政赤字太過龐大，需要解決財政負擔不斷擴大的問題。

儘管美國與日本預計本週重啟高層貿易談判，與其他國家的磋商也仍在進行，但地緣政治風險未見緩解。中國政府警告，美國對晶片出口的限制措施，恐破壞上週於日內瓦達成的貿易休兵協議，再度激起避險情緒。

美股週三 (21 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數大跌 816.8 點，或 1.91%，收 41,860.44 點。

那斯達克指數下跌 270.07 點，或 1.41%，收 18,872.64 點。

S&P 500 指數下跌 95.85 點，或 1.61%，收 5,844.61 點。

費城半導體指數下跌 88.07 點，或 1.80%，收 4,802.71 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 101.62 點，或 0.75%，收 13,477.53 點。

標普 11 大板塊幾乎全面血染，房地產 (-2.63%)、醫療保健 (-2.37%) 與金融 (-2.05%) 跌幅最深相對抗跌的僅有通訊服務類股。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍承壓。Meta (META-US) 跌 0.25%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.31%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.79%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.22%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.45%。

台股 ADR 表現分歧。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.87%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.01%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.55%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.37%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 走弱 2.31% 至每股 202.09 美元。OpenAI 週三宣布以近 65 億美元的全股票交易收購蘋果前設計長艾夫 (Jony Ive) 所創立的公司「io」，預計將打造一系列設備，首款設備計劃於 2026 年推出。

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 收紅 2.79% 至每股 168.56 美元。Google 週二於 Google I/O 開發者大會上推出多項 AI 新技術及策略布局，強化其在 AI 競爭中的領先地位，提振整體科技股信心。

微軟 (MSFT-US) 走跌 1.22% 至每股 452.57 美元。微軟警告，指出全球已有超過 39.4 萬部安裝 Windows 系統的電腦遭到名為「Lumma」的病毒軟體入侵，這波攻擊發生於今年 3 月 16 日至 5 月 16 日之間，涵蓋範圍廣泛，影響層面不容小覷。

美矽晶圓龍頭 Wolfspeed(WOLF-US) 週三崩跌 59.11% 至每股 1.28 美元，暴跌成「雞蛋水餃股」。Wolfspeed 正準備在幾週內聲請破產保護，該公司正艱難應對其債務危機，目前就股票賣空比例而言，Wolfspeed 是美國上市公司中被做空最多的目標。

輝達 (NVDA-US) 隨大盤下滑 1.92% 至每股 131.80 美元。輝達執行長黃仁勳盛讚美國總統川普處理 AI 晶片問題的「睿智」，他認為，拜登時期對中國實施 AI 晶片出口管制是錯誤的。

美國百貨業龍頭目標百貨 (TGT-US) 重挫 5.21% 至每股 93.01 美元。目標百貨第一季同店銷售營收跌 3.8%，營收表現遜預期，主要與消費者憂慮關稅及經濟前景並減少開支有關。

華爾街分析

紐約斯巴達資本證券公司市場經濟學家 Peter Cardillo 指出：「關稅和預算之爭的擔憂仍然存在，當美債殖利率像這樣大幅上漲時，對股市來說，這將是艱難的逆流。」

花旗分析師 Daniel Tobon 研判：「30 年期美債殖利率持續突破 5% 的水平，可能引發更大範圍的財政風險重新定價，並對美元和全球風險資產產生連鎖反應。」