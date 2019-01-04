去年對沖基金表現慘 又一基金損失慘重

對沖基金去年表現不佳，而激進對沖基金經理人 Dan Loeb 在 2018 年也在生存中掙扎，其 Third Point 去年表現不佳。

由於貿易衝突以及對經濟放緩的擔憂，股市在 2018 年低表現不佳。S&P 500 指數下跌 6%。數據顯示，Third Point 僅在去年 12 月就損失了約 6%，而全年損失約 11%。

然而，去年 Loeb 並不是唯一一個虧錢的投資人。億萬富翁經理人 David Einhorn，主要對沖基金在 2018 年損失了 34%，也是自 1996 年創辦以來表現最差的一年。

對沖基金年度報酬率表現 / 圖：zerohedge

2007 年當時關閉的對沖基金數量達 563 間，而去年前 9 個月大約有 444 間基金關閉。這遠低於 2008 年金融危機期間創紀錄的 1471 間。

在 2018 年之前，Loeb 在 20 年期間的報酬率約 S&P500 指數的 2 倍。他的主要對沖基金在 2017 年回報率為 18.1%，而他的許多同行的表現明顯落後於市場。

Third Point 擁有 Campbell (CPB-US) 約 7% 的股份，該公司和 Third Point 達成協議，將兩個 Loeb 提名人加入董事會，並允許對沖基金對其執行長人選提供意見。

研究公司 HFR 的數據顯示，去年初至 11 月，該行業的平均基金報酬率損失了 2%，而 S&P 500 指數同期上漲 5.1%。投資 60% 於股票、40% 於債券的 Vanguard Balanced 指數基金同期上漲 2%。