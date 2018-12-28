比虧損的大盤優 對沖基金2018成績單相當糟糕

2018 年似乎不是對沖基金獲利的一年。在股市的大波動下，導致多間基金公司關閉，這個 3.2 兆美元的行業今年也遭遇了自 2011 年以來的最差表現。

然而，似乎對沖基金的倒閉速度並未過快。據 Hedge Fund Research 數據顯示，儘管著名投資人 T. Boone Pickens 和 Leon Cooperman 都將暫時退休，對沖基金的關閉量但自 2007 年以來最為緩慢。

2007 年當時關閉的對沖基金數量達 563 間，而今年前 9 個月大約有 444 間基金關閉。這遠低於 2008 年金融危機期間創紀錄的 1471 間。

對沖基金年度報酬率表現 / 圖：zerohedge

今年 1 月份，著名石油投資人 Pickens 關閉了其 BP Capital，而市場原本開市大漲，但月底似乎又將獲利充公。當時 S&P500 成長 5.6%，而 10 年期美債殖利率達 2.7%。

直到年底，S&P 500 跌約 10%，而 VIX 也達至 2 月以來的高點。據匯豐銀行數據顯示，今年表現最好的基金報酬率達 51.52%，為 Odey European. 然而，第 2 名報酬率只達 15.61%，為 Mudrick disstressed opportunity 基金。

其他著名基金如 Pershing Square 報酬率為 2.71%，Greenlight 則是虧損 27.70%。