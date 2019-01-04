特斯拉Model 3將獲得歐洲當局批准 可望於下月開始交貨

據報導，雖然特斯拉 (TSLA-US) 目前尚未獲得歐洲當局對 Model 3 在歐洲地區的銷售批准，但預計將不會阻礙該公司於下月開始向歐洲地區交貨。

據知情人士透露，該公司一直與歐洲間關機構密切合作，並希望在一些相關人員從假期返回後獲得認證。這一時間與特斯拉幾個月來的目標一致。上個月，特斯拉開始向幾個歐洲市場開放 Model 3 訂單，並計劃在今年 1 月份為歐洲地區客戶量產 Model 3，預計於 2 月份和 3 月份交貨。

「我們預計在 1 月份將開始為歐洲地區量產 Model 3，然後需要一些時間才能發貨。因此，我們可能在 2 月底或 3 月份的時候完成歐洲地區的交貨。」

在歐洲地區開始進行 Model 3 的交貨是該公司執行長馬斯克的首要目標。他指出，今年早些時候 Model3 開始在歐洲和中國地區開始銷售，因此他不擔心美國聯邦稅收優惠減半對特斯拉購買量造成的任何潛在衝擊。因為從 1 月 1 日起，抵稅額度將砍半至 3,750 美元。

特斯拉先前已通過荷蘭監管機構 RDW 的批准，獲得安全、噪音、環保和生產的任制與許可。根據歐盟規定，一旦汽車製造商的新車輛獲得一個歐盟成員國的監管機構的認證，該許可將適用於整個歐盟。

知情人士表示，特斯拉目前已經開始接受車輛零件的系統型認證，正在等待整體車型的認證。RDW 的發言人 ThérèsedeVroomen 表示，該機構的車輛管理部門不提供任何關於審查流程的資訊。

對於美國稅收優惠縮減，以及特斯拉決定將降價 2000 美元以抵消稅收相關的擔憂，導致特斯拉的股價在今年的前兩個交易日大跌 9.4%。根據該公司的報告，特斯拉第四季交貨量也略低於分析師預期。