美股果然出現強彈，但流動性緊縮仍是金融市場隱憂，川普是否會遭彈劾也是變數，而台股受到台灣景氣加速降溫影響，轉進防禦型生技股相對安全。

文．馮泉富

動見觀瞻的美股在耶誕節後，如一周前的預測，呈現奮力強彈；可惜因十二月以來的跌幅過大加上時間不夠，難以收復失土，月Ｋ線終究以長黑作收。十二月份美股道瓊指數仍下跌二二一一點 (8.6％)，導致二○一八全年下跌五．六％，S&P500 指數二○一八年下跌約六．二％，NASDAQ 指數下跌約三．九％。

美股反彈型態 時間大於空間

美股二○一八年第四季之所以全面翻盤由多轉空，主要還是景氣擴張力道明顯趨緩引發市場對未來信心動搖，加上 FED 的貨幣政策不如市場的期待所致。如果以股價領先產業基本面的角度來看，迎接二○一九年的到來，投資人必須更為謹慎，因為眾所矚目的尖牙股 (FAANG)，二○一八第四季皆出現驚人的跌幅。

例如網飛最高跌幅達三二％，蘋果最大跌幅達三○％（已痛失最大市值寶座），市值曾突破一兆美元的亞馬遜最大跌幅達二七％，臉書最大跌幅達一八％，Alphabet 跌幅達一三％；顯然，當成長動能減速 (非衰退) 時，被市場下修本益比的影響比其他利空更可怕。

談判結果若優於市場預期 可能延長美股反彈波

至於市場關注焦點之一的中美貿易談判，中國大陸國家主席習近平與美國總統川普於二○一八年歲末再度通話，雙方團隊也正欲努力落實十二月一日阿根廷「習川會」所達成的共識，甚至川普還發推文稱取得重大進展。

雖然這一切被市場解讀為樂觀訊號，不過，仍舊要提醒投資人不宜過度期待，因為中國被美國列為長期戰略競爭對手已無法改變，也是共和黨與民主黨的共識，美國不可能輕易放手。

再者，我們必須不斷的再次提醒，中美貿易衝突，只是加速景氣惡化的引信，若談判結果優於市場預期，有可能延長美股正在進行的反彈波，但已很難在短時間扭轉全球商品需求疲弱的事實，這才是基本面的問題核心，千萬不可模糊焦點。上周 (二十五日) 提醒投資人美股隨時將出現強勢反彈，是基於技術面負乖離過大，接下來的反彈型態之呈現，時間大於空間。

流動性緊縮 金融市場隱憂

全球股市雖然在二○一八年沒有出現黑天鵝事件，但二月、十月、十二月等出現的小型股災也把投資人折騰得七葷八素，這是景氣擴張循環即將結束的特徵之一，回顧當初二○○八年雷曼兄弟集團還沒倒閉前，美股的波動就已快速放大，所以二○一九年全球金融市場波動率維持高檔仍是大概率事件。

除了擺在眼前的中美貿易衝突以外，什麼事情將會是影響金融市場的重大因素呢？總括而言，應該還是貨幣流動性的問題，而債券市場的殖利率只不過是浮現出來的病徵而已。

觀察十二月的聯準會利率會議，雖然調降了明年的升息次數，但仍未針對縮表給予時間以及總量框架，顯示聯準會依舊不願減緩縮表規模。按照目前的進度，每月五百億美元贖回聯準會持有美債及 MBS，一年將從金融市場抽離六千億美元的資金，如果加上乘數效應，市場的緊縮程度不可小覷。

另一方面，川普總統大幅降稅導致政府稅收出現短缺，必須依靠財政部大量發債彌補資金缺口。根據美國財政部數據，單是去年十一月的預算赤字就飆破二○五○億美元，比去年同期暴增四七．四％，美國財政部預測，截至九月的二○一九年會計年度，預算赤字恐將衝破一兆美元大關，聯邦政府為支付開銷，勢必得借貸約一．二兆美元才能度過難關。

目前累計川普上台以來國債已暴增一．九兆美元，使美國的總體公共債務高達二一．八七六兆美元 (約台幣六八一．一兆元)。觀察美國的債務壓力，二○一八年美國財會年度，單是利息支出就高達五二三○億美元，何況在升息循環的過程，到期重發的債券利率更高。

美國財政部預計二○二○年，單是支付國債的利息就要超過社會安全保險支出；二○二二年支付國債的利息將超過目前的國防預算，突破七千億美元。在這樣的背景環境下，FED 仍持續每月五百億美元的縮表，流動性的緊縮將可能再度推高公債殖利率，進而影響股市，不得不防。

台灣景氣加速降溫 限縮未來年節行情

將焦點拉回台灣，景氣擴張力道的急凍仍是限縮指數空間的主要原因。根據國發會的最新調查，十一月台灣景氣綜合判斷分數降至十七分，創下二○一六年五月以來最低，一口氣較前月陡降了五分，雖仍維持住黃藍燈，但只要再降一分即落入代表低迷的藍燈區。構成燈號的九項指標就有五項轉弱，生產、貿易及消費全都轉差，這是一個大警訊。

另外，景氣領先指標與同時指標於十一月雙雙跌破長期趨勢一○○．○，這也是二○一九年開端的不利因素。

若觀察非官方的數據，台灣經濟研究院日前新公布的十一月廠商營業氣候測驗點，製造業、服務業與營建業不但同步下滑，其中製造業測驗點為八六．○一點，是二○○九年三月以來，一一七個月的新低，等於瞬間跌至金融海嘯低點，是歷年調查以來少見的情況，顯示製造業在年節前可能出現景氣急凍。

服務業營業氣候測驗點九○．六六點也是二○一七年十二月以來新低，這些數據有可能預告所有上市櫃公司一～二月的營收已無期待性，進而限縮加權指數的元月行情。

景氣循環波動較小 生技族群將成資金避風港

如前所述，在外部條件不佳與國內景氣急凍的背景下，元月份加權指數的表現空間已限縮，在選股策略上以防禦性為主軸。由於生技族群景氣循環波動相對較小，將成為元月資金的避風港。

在次板塊的選股上，處方藥方面，二○一八年全球處方藥市場約八三○○億美元，年成長五．三％，預估未來五年 CAGR 為六．四％，新藥、新生技療法將成為帶動市場的主要動能。

在專利到期趨勢下，生物相似藥興起，同時各國政府面臨醫藥支出壓力，持續鼓勵 生物相似藥的開發與推廣，大廠也紛紛投入相似藥市場，如 Pfizer、Amgen、Novartis 等。

智擎、泰福、聯合 未來看好

新藥族群以智擎 (4162) 為指標，其胰臟癌新藥銷售持續放大，營運已接近損平邊緣，有機會取得高額銷售里程金，同時 PEP503 潛力產品臨床進度也可望出現突破。

另外，隨著國際趨勢發展，生物相似藥廠商陸續興起，台灣投資廠商不多，如泰福 (6541)、永昕(4726) 等，擁有加入全球生物相似藥盛會的入場券，其中泰福二○一九年有機會取得第一張藥證。在醫材方面，預估未來五年 CAGR 約為五．六％，市場需求穩定成長。

目前 FDA 在新醫材核准上頗為積極，全球市場以體外檢測及心血管產品最多，新產品技術以次世代基因排序、精準醫學等主題最受市場關注。許多台灣廠商兼具高品質技術與低成本優勢，趁勢拓展營運，突破低價競爭的瓶頸，經營成果逐步浮現。

例如經營人工關節的聯合骨科 (4129)，聯合自有品牌成功切入歐美市場，技術能力屬佼佼者，法人預估二０一九年美國市場將回溫，中國、歐洲可望維持高成長性，加上日本新市場挹注，獲利有機會顯著成長。

來源：《理財周刊》 958 期

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