貿易合作 新年新契機

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

新年快樂！新年甫開盤的表現，不知大家覺得如何？面對二○一九年聽到許多悲觀的說法，從經濟學者、企業家、小店家，大都聽到這一年會很不好過，專家甚至提出有重演二○○八金融海嘯的可能性存在。面對不確定的未來，投資人仍須戒慎恐懼。檯面上政治人物的表現都值得我們觀察。

先來看跟我們最切身相關的兩岸問題，一月二日，習近平在慶祝改革開放四十周年大會發表談話，再度宣示「和平統一」、「一國兩制」的兩岸方針。對於習近平的宣言，總統蔡英文下午就出面表示，北京當局的「一個中國、一國兩制」，台灣絕對不會接受。

政治、經濟雖不能混為一談，卻息息相關，面對台灣經濟困境，蔡英文表示在兩岸經貿方面，雙方應該互惠互利、共榮發展。對於人民來說，合作的利基絕對遠遠大於競爭或對抗。

來看 CPTPP 的生效上路就知道，由日本主導的十一國《跨太平洋夥伴全面進步協定》已於去年十二月三十日生效，成為亞太地區規模最大的區域整合協定。這個超過五億人口的經濟板塊將占據全球 GDP 一三％，未來將撤銷區域內逾九五％農產品及工業品關稅。

CPTPP 上路，而宣布退出 TPP 的美國，未來產品在 CPTPP 成員國的價格勢必變高，影響競爭力，其中又以肉品與農產品衝擊最大。可想而知，因中美貿易戰備受衝擊的美國農民未來日子更加難過。

而這廂在結盟合作，那廂卻築起貿易城牆，主角就是中國與美國。

中美貿易戰在川普跟習近平一來一往的對話、嗆聲下，有時看似越演越烈，有時又看似降溫。自達成貿易戰休兵九十天共識，年前再傳好消息，川普表示已跟習近平通過電話，雙方貿易協商已取得「重大進展」，習近平也表示希望盡早達成協議，兩人的良好互動，讓人對美中關係在新的一年有好的期待。

打了一年的美中貿易戰，已造成全球經濟成長趨緩強大的壓力，川普面臨美股陷入熊市與政府關門雙重危機下，宣布美中熱線協商獲得重大進展，期待這一切的改變，都會讓全球經濟在二○一九年能有正面的發展，在經濟轉好的基礎上，讓金融危機的威脅力道降到最低，因為真的無法想像，若海嘯再來一次，會為全球帶來怎樣的災難。

來源：《理財周刊》 958 期

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