看準時機、做好資產配置 聰明媽媽2年獲利逾千萬

撰文: 龔招健 攝影: 張家禎

去年（2018 年）10 月，全球股市重挫，台股大盤急跌超過千點，還跌破守了 1 年多的萬點大關，散戶災情慘重，同樣是散戶出身的陳詩慧卻因提前獲利了結，完全沒受傷。

陳詩慧不僅沒受傷，2017 年初以來投資台股更大有斬獲，投入 400 萬元竟滾出 2 千多萬元的獲利，超乎她自己原先的預期。她說，這有一部分是因為 2 年前創業失敗慘賠 300 萬元，加上背負 1,800 萬元房貸，在重重壓力下所激發出來的潛能。

「回想起 2017 年初，面對沉重的經濟壓力，必須趕快找到出路，當時剛好嗅到股市春燕似乎悄悄的來了，因此從 2017 年初開始進場投資國內股市，波段操作自己熟悉的幾檔績優電子股，到 2018 年 9 月全部獲利了結，將 400 萬元成功翻了 6 倍多，變成 2,650 萬元。」陳詩慧表示，人生不可能一路都順遂，若能用較正面的心態面對困難或壓力，轉機往往會浮現。

散戶要在股市勝出，靠波段操作賺大錢，從來就不是一件容易的事。陳詩慧說，她把自己模擬成電影《星際大戰》裡的絕地武士，與股市帝國黑暗勢力作戰，「我將過去的投資經驗化做絕地武士的原力，而絕地武士要有極強的意志力與判斷力來贏得巧勝。」

股市新手放膽投資

從慘賠中記取教訓

股票投資的風險很大，1997 年陳詩慧大學畢業、踏入社會就開始學投資，前 10 年買股票、基金繳了很多「學費」，但她沒有因此放棄投資，反而更加利用空餘時間閱讀財經報章雜誌，去了解投資理財這門功課。

「大學畢業剛進入職場時月薪才 2 萬多，因為沒錢也沒什麼好輸的，就放膽投資，開始淬煉自己的判斷力。」陳詩慧表示，她投資的第一檔股票順大裕讓她賠了 22.6 萬元，當時真的很心痛，但痛定思痛才會想要把投資理財這門功課學好。

台中廣三集團負責人曾正仁 1996 年底「借殼」上市的大裕食品公司，改名為順大裕，以土地開發、轉型量販店等題材炒高股價，1998 年 11 月爆發 84.5 億元違約交割，後來股票重挫下市。

陳詩慧回顧指出，她從東海大學外文系畢業後，第一份工作是在上市的電腦主機板廠環隆電氣（後來被日月光收購後下市）擔任業務專員，許多部門同事都是國外留學回來，一些家境較好的同事也相繼出國留學，內心大受刺激，因此很努力加班賺錢、存錢，希望也能出國留學。

「我當時申請到英國念研究所，工作存下來的錢還不足以支付所有留學費用，期待買順大裕股票會大漲，可補足留學費用，沒想到後來竟然變成壁紙。」投資順大裕失利的陳詩慧，在英國留學期間只好拼命打工賺錢，甚至跟人借錢。

陳詩慧表示，當年會投資順大裕，是因為看好它是市場追逐的熱門股，憑著自己的「想像」貿然投資，對於公司的財報、營運狀況及大環境、產業趨勢完全不了解，難怪會賠錢，這也是很多散戶都會犯的同樣錯誤。

除了投資順大裕變壁紙，陳詩慧 2003～2006 年投資越南基金更大賠近 80 萬元。「當時因中國工資高漲，台商前進越南，財經新聞雜誌都說越南經濟看好，於是買了越南基金 5 萬美元，贖回時只剩 2 萬 6 千美元！」

投資自己熟悉的電子股

波段操作成果豐碩

在英國念完碩士回台後，陳詩慧依然選擇到當紅的電子業上班，負責開發美國客戶，並聚焦在無線通訊、網通相關產品線，經常要跟公司研發人員及客戶討論產品規格、交流產業訊息，因此她熟悉電子業的產品更迭及生命週期、營收淡旺季、市場生態，這使得她後來投資電子股越來越順手。

股神巴菲特說過，他只投資自己熟悉的產業及公司，基本上不碰自己不了解的科技（電子）股，而陳詩慧主要投資自己熟悉的電子股，大多採取波段操作，這就必須能掌握產業趨勢及公司營收成長動能變化，否則要承受相當高的投資風險，因股價會隨著營收獲利高低大幅波動。

陳詩慧表示，歷經前 10 年的投資歷練，加上向銀行貸款買房自住兼投資，她逐漸學會做好資金投資規劃及資產配置，成果豐碩，「截至目前為止，個人資產有 3 分之 2 來自投資房地產與股票的業外收入，其中又以股票投資收入占大宗，薪資收入僅占 3 分之 1。」

來源：《Money 錢》 2019 年 1 月

更多精彩內容請至 《Money 錢》