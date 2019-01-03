做好股債配置 保留部分現金

撰文: 林奇芬

金融市場在 2018 年呈現虎頭蛇尾走勢，年初時氣勢旺盛，大家都充滿信心，但到了年底則如驚弓之鳥。邁入 2019 年，預估市場仍是大幅波動，投資人要繫好安全帶，迎接更為震盪顛簸的一年。

2019 年預期有 3 大變數干擾：

變數❶中美貿易戰，歹戲拖棚。目前貿易戰仍是高潮迭起，關稅壓力從 10% 到 25% 的緊箍咒還在，課稅商品不排除從 2,500 億美元擴大到 5,200 億美元，再加上對個別企業智財權主張，從中興通訊到華為…… 目前中國一路挨打，只能小心應對。預估 2019 年雙方交鋒持續，而每次美國出手，就會帶來市場震盪。

變數❷美國火車頭減速，全球景氣趨緩。目前美國仍是全球景氣最好的國家，企業獲利也不俗，11 月非製造業採購經理人指數 PMI 還衝上 60 的高峰。但 2019 年仍有隱憂，包括減稅利多已實現，另外利率上揚後，房地產、汽車消費萎縮，油價維持較高水準，通膨壓力上揚。這些因素讓 IMF 預估，美國 2019 年經濟成長率為 2.5%，比前一年 2.9% 下滑。

此外，歐洲內部政治紛擾，景氣明顯減緩，中國受貿易戰干擾，2019 年經濟成長率估 6.2%，也呈下滑走勢。全球三大區塊成長減緩，其他新興市場想要振衰起敝，並不容易。

變數❸全球資金收縮效應加快。美國 2018 年升息 3 次（至 2018 年 12 月 14 日前），預估 2019 年還有 2～3 次升息空間，此外，聯準會持續縮減資產負債表，2018 年縮減資金規模 4,200 億美元，2019 年預估縮減 6,000 億美元。除了美國之外，2019 年起歐洲央行也將停止購債基金，年中之後也有升息機會。兩大經濟體同步收縮資金，勢必對金融市場持續帶來緊縮壓力。

歐洲投資大師科斯托蘭尼曾經說過，股市的長期走勢，主要影響關鍵有兩點：第一，資金流通量與新上市股票之間的關係；第二，樂觀或悲觀的趨勢預期。

回應科斯托蘭尼的觀察，現在究竟是股票多，還是資金多的環境呢？現在趨勢的預期是樂觀還是悲觀呢？不管 2019 年是否是景氣反轉年，迎接市場大震盪是可預期的。在這樣的環境下，投資人更要審視自己的風險承受度，做好適當的股債配置比，並保留部分現金。

來源：《Money 錢》 2019 年 1 月

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