靠這6問題盤點人生 職涯、財富大躍進

撰文: 張國蓮

元旦早上，小劉煮了杯咖啡，打開筆記型電腦，叫出了一個名為「2018 年目標」的檔案，打算花整個上午時間來進行每年一次的大盤點，項目包括工作表現、收入、投資理財成績。盤點過程中，小劉清楚地知道自己成長與不足的地方，以及設定的各項目標進度，根據這些實際績效，小劉才能明確訂立今年可以努力或調整的方向。

很多人都知道每年盤點的重要性，也想像小劉一樣來盤點成績並訂立年度計劃，但實務上常因不清楚該怎麼進行而裹足不前，現在就從職涯與投資理財二個大方向，來看看專家們的建議！

職涯盤點

二分法＋五階段重點

成為職場勝利組

問題 1 很清楚自己的工作專長與志趣，該如何盤點？

很清楚自己的工作專長與志趣，該如何盤點？

《下個十年，你在哪？》一書作者、現任百事集團大中華區資深總監的黃珮婷，從學生時代就立志要當總經理，她每年在盤點當年度的工作表現時都會問自己：學到什麼、喜不喜歡現在的行業、自己開不開心。

黃珮婷表示，若沒完成之前設定的學習目標，就會思考要怎樣學到？而若發現已經學到，但似乎還沒有可發揮的空間，就思考以後能怎麼發揮？其次，若發現自己不喜歡所處的行業或環境，工作也不開心，就會思考要如何扭轉這樣的情況。

從大學時代就開始暑期工讀，對自己的專長、志趣與工作有一定計劃與想法的黃珮婷很清楚，若在不快樂的環境，或做著不喜歡的工作，自己的實力將無法好好發揮。

問題 2 不清楚自己適合哪種工作，很茫然，該怎麼盤點？

關於「很多人覺得前途茫茫，這工作不適合，那工作也不喜歡」這件事，具多年獵才經驗的 104 獵才事業群資深副總晉麗明提醒，不要坐著想，而是要先過濾然後再驗證，才能確認工作適不適合自己，2 步驟如下：

步驟➊：二分法過濾

晉麗明建議先以「喜歡跟人互動」或「不喜歡跟人互動」的二分法來過濾，找出自己較能發揮的大方向，例如喜歡跟人互動的工作包括人力資源、業務人員、行銷等。然後再依此進一步過濾，例如想從跟人互動中獲得更多收入，業務可能是選項；若喜歡與人互動、但不希望挑戰到業務層級，可考慮人力資源、行銷等。

用簡單的二分法區分，就像樹狀圖一樣，慢慢地一層一層去切，就會切到一份適合自己的工作。當然也可以借助 104 這類求職網站提供的適性測驗與轉職測驗，來找出適合自己的工作。

步驟➋：實際驗證適不適合

實際去做的過程中，一定會衍生許多想法，也才有機會真正了解自己的興趣與專長。黃珮婷以自身為例指出，因家人期待自己能「平穩地工作與生活」，公務員或老師是黃珮婷一開始的選項，也因此修了教育學分。但是從大學暑期在陸委會、中華電信、蘇黎世產險、萊雅等單位的工讀經驗中，她明白了外商與民營機構的工作環境較適合自己。

於是研究所畢業後，黃珮婷選擇進入花旗銀行擔任儲備幹部，經由一年的跨部門輪調訓練，又進一步發現對銀行業務興趣不大，反而喜歡行銷，於是轉往 P&G 發展。黃珮婷藉由工讀、花旗的實際經驗，探索並確認行銷工作適合自己。

接下來，從單一品牌的行銷到多種品牌的行銷與管理，再以行銷為核心跨足業務、訓練、公關、人力資源、供應鏈、財務等領域，黃珮婷藉著轉換工作，一方面累積在行銷的專業，另一方面積極拓展其他領域的經驗，如此有計劃地學習與轉換跑道，多年的準備讓她抓住台灣百事總經理的機會。

釐清自己在職涯上的情況後，若想進一步了解未來職場趨勢，請參考本期封面故事職涯篇。

投資理財

資金需求、目標報酬率

攸關理財工具的挑選

不論選擇何種理財方式、工具，專家們都建議要先就資金需求、目標報酬加以釐清與確認，然後才決定適合自己的理財工具，而在長達數十年的投資理財過程中，又有哪些因素會影響原先安排好的資產配置呢？以下是專家們的看法。

問題 3 資金需求該怎麼算出來？

教育基金要準備多少？退休金要準備多少？這是專家們公認在安排資產配置與投資理財時，最應該先釐清的項目。

知名財經作家蕭世斌舉例指出，若預計孩子 10 年後要上大學，且隨後會出國留學，那大學費用與出國留學的生活費與學費，就是資金需求，又稱為現金流量，這個現金流量是由通貨膨脹率、報酬率以及期間 （通常期間是確定的）來決定的。

過往，估算現金流量對缺乏計算工具與技巧的民眾而言難度不低，但是隨著科技的進步，網路上已有許多免費的計算工具可以運用，例如蕭世斌主持的「怪老子理財部落格」，或者民眾也可以尋求專業的理財規劃顧問協助，將個人與家庭的未來資金需求做整合性的規劃。

將資金需求量化成具體數字有一定難度，安睿宏觀研究部經理連毓濬解釋，將來需要多少錢只是量化的第一步，還必須將目前擁有多少錢，以及未來還可能賺到多少錢等整合估算，藉此得出目標報酬率，這是投資理財前的重點，因為資產配置是以該目標報酬率來安排。

舉例來說，退休後估計需要 2,000 萬元，假設目前 40 歲，65 歲要退休，25 年的時間裡該如何準備？此時，需把目前有多少錢可拿來投資，以及未來 25 年的持續工作收入結餘一起納入，將現在投入的以及未來投入的每一分錢綜合計算，來產生一個平均報酬率，這就是達成目標的概念。

來源：《Money 錢》 2019 年 1 月

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