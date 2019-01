義隆攻智慧手機市場 推LCD電容式主動筆用整合觸控和驅動功能單晶片

義隆 (2458) 強攻智慧型手機市場,宣布成功開發目前全世界第一顆 LCD 面板具有帶電容式主動筆功能的整合觸控和驅動功能的單晶片 (TDDI with Active Pen function),隨晶片放量出貨,對今年營收與獲利貢獻可期。義隆提到,下一個可望帶動公司營收獲利再耀升的是智慧型手機市場。而目前智慧型手機市場 LCD 面板使用整合觸控和驅動功能的單晶片(TDDI) 已蔚為趨勢,2019 年預計市場使用量達到四億至五億支,並持續看好其成長態勢,為了搶攻此一具有巨大潛力的市場商機,義隆傾全力開發與市場競爭者具有差異化及新的亮點之功能。



該公司也宣布,成功開發目前全世界第一顆 LCD 面板具有帶電容式主動筆功能的整合觸控和驅動功能的單晶片,這項率先市場同業推出的單晶片,可望帶動義隆在智慧型手機的突圍,並提升整體的營運成長。



義隆具有帶主動筆功能的整合觸控和驅動功能的單晶片,可支援採用 18:9 和 21:9 的全面屏手機,也可同時支援 FHD 解析度,筆壓最高可達 4096 階,有助於提升簽字認證的效用,還有提供傾斜角功能。同時,當快速滑動時,筆的報點率達 240HZ,而且可支援筆懸浮高度達 1~2 公分,效能超過電磁筆 (EMR),最關鍵的是這顆晶片的腳位和市場主要面板供應商採用的 TDDI 晶片腳位完全相容 (pin to pin),同時可支援 COG 和 COF 兩種封裝方式。



這顆單晶片目前是採用日商 Wacom WGP 筆的協定規範,這是一項 In cell 雙向的筆協定規範,後續可以陸續支援其它手機的各種筆協定的規範,充分配合市場的發展需求。



義隆也宣布,將在本次的 CES 展出全套因應智慧型手機的電容式主動筆,除了 LCD 面板採整合觸控和驅動功能的單晶片,另一晶片也可支援有機發光二極體 (AMOLED) 的面板,期許以全新的人機介面新功能作為手機市場的新亮點為訴求,協助手機客戶搶占市場商機。