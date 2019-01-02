義隆電前進CES 展出手機與筆電晶片整合解決方案

義隆電 (2458-TW) 今年將第 12 度參展 CES，展出全系列與筆電及智慧型手機相闗的晶片整合解決方案，將突顯觸控晶片帶筆方案的競爭優勢，及指紋辨識晶片在筆記型電腦的應用等，並展出城市智慧交通 AI 車流解決方案。

義隆電將在此次 CES 展出研發多時的 2 種新晶片整合解決方案，包括應用於主流機種的晶片，可在進行指紋比對時，在傳送指紋影像至主機端前，先在影像加密以確保資訊安全，且提供支付功能；其次為應用於高階機種的晶片，所有比對、加密等保密功能，都在指紋晶片內部執行作業，是微軟要求的加密功能規格。

義隆表示，目前這些加密功能的指紋辨識晶片，已獲全球筆電一線大廠採用，預計今年第 1 季量產供貨。

除晶片整合解決方案外，義隆的觸控晶片帶筆功能已耕耘市場 5 年，也可應用於智慧型手機與平板電腦，客戶包括微軟、惠普、聯想、戴爾、Google、宏碁和華碩等知名筆電大廠，2017 年出貨量逾 550 萬套，預計 2018 年出貨將達近 1000 萬套。

義隆表示，筆電市場是公司重要的營收與獲利來源，而下一個可望帶動營收獲利攀升的是智慧型手機市場，目前智慧型手機市場 LCD 面板使用整合觸控和驅動功能的單晶片 (TDDI) 已蔚為趨勢，公司持續看好其成長態勢，成功開發全球第一顆 LCD 面板帶電容式主動筆功能的整合觸控與驅動功能單晶片，可望帶動公司在智慧型手機市場突圍，增進營運成長動能。

此外，義隆也結合關係企業一碩科技，在 CES 上展出城市智慧交通 AI 車流解決方案，運用 AI 影像車流辨識及自動號誌分析技術，節省人力與縮短時制重整程序，解決路口交通壅塞問題，並依流量狀況即時控制交通號誌，所提出的城市智慧交通 AI 車流解決方案。