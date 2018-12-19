台揚(2314)、豐祥(5288)、神盾(6462)、義隆(2458)、復盛應用(6670)

台揚 (2314)：低軌道衛星(LEO) 將引爆世界通訊革命，將帶來各種用戶端設備商機，龐大商機將在 2023 年發酵。股價早盤跳空開高，直攻漲停板，收復半年線。

豐祥 - KY(5288)：為越南最大機車金屬零件供應商，受惠於美中貿易戰轉單效應發酵，11 月營收為 4.58 億元，年成長達 28.8%。股價呈現多頭走勢，今日股價開高走高，創下波段新高 117.5 元。



神盾 (6462)：以低價策略搶到三星的光學指紋辨識晶片訂單，預估神盾在明年上半年供應給三星新 A 系列機種的光學指紋辨識晶片。股價創高後回測 10 日線，今日股價跳空開高，漲幅逾 7%，早盤即站上 200 元大關。



義隆 (2458)：AI 雙生物辨識解決方案，結合人臉與指紋雙重識別機制，讓可攜式產品的使用者在安全無虞下依然可瞬間內快速驗證完畢。股價經過橫盤整理後，今日股價開高走高，創下波段新高 82 元，漲幅逾 6%。



復盛應用 (6670)：進入產業出貨旺季，11 月營收 16.76 億元，再加上掛牌上市的蜜月行情。股價早盤一路攻高，來到 172 元，惟遭逢昨日黑 K 而引發賣壓，下檔以 5 日線為支撐，不跌破則為強勢。