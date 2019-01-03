momo 2018十大家電排行榜出爐 老牌電鍋最熱賣

富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物網今 (3) 日公布《2018 十大家電風雲榜》，momo 購物發現，主打限定以及走向精品化商品較能吸引消費者的青睞，而此次瞄準尾牙採購需求、年貨置辦商機拚促銷，預估將再帶動農曆年前家電買氣成長約 4 成。

momo 公布《2018 十大家電風雲榜》前 10 名提供給消費者作為尾牙贈禮、年貨置辦選購參考，分別為大同電鍋蒂芬妮藍限定款、Electrolux 抬頭式攪拌機、Nintendo Switch、TECO 雙門小鮮綠冰箱、Honeywell 抗敏系列空氣清淨機、HERAN 人工智慧定頻洗衣機、HITACHI 直立式洗衣機、dyson 限量精裝版吹風機、dyson 無線吸塵器和 PHILIPS 全自動義式咖啡機。

momo 購物指出，現在人對於生活的品質日益講究，在效能完善的前提下，主打限定與走向精品化商品總能吸引消費者的青睞。

另一方面，隨著小家庭與外宿租屋的興起，簡約輕巧外型家電嶄露頭角；國人對於咖啡的需求增加，也使多功能咖啡機的銷售有明顯增加。

而近年來持續受關注的空氣汙染話題，使空氣清淨機成為家電新寵，顯示時事話題所帶動的買不容小覷。