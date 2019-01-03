牧德去年營收31.1億元創新高 年增1.18倍

牧德 (3563-TW) 今 (3) 日公告去年 12 月營收為 2.65 億元，月增 1.04%，年增 49.21%；累計 2018 年全年營收為 31.1 億元創歷史新高，年增 1.18 倍。

牧德 2018 年第 4 季營收 8.43 億元，季減 12.69%，年增 61.27%，牧德科技預計 2 月 13 日召開法說會，說明營運展望。

2019 年全球景氣雖受美中貿易戰影響，市場不確定因素增多，牧德總經理陳復生表示，公司已做好萬全準備，將以縱向深度延伸及橫向新產業拓展兩主軸，增加營收動能。

陳復生說，縱向深度延伸指的是現有產品市佔率擴大，如 PCB 大中華地區以外的市場，及大陸中小型陸資市場，這些都是牧德 2018 年沒有著墨的市場。

橫向新產業拓展指的是 COF、Smart camera 及 FPCB Assembly AVI 的新產業方向的攻堅，添加新成長動能，這兩政策有助抵擋中美貿易大戰大環境下的不確定因素，對 2019 年營收成長相當樂觀。

牧德去年第 3 季稅後純益 4.29 億元，創新高，季增 32.43%，年增 2.73 倍，單季每股純益 10.07 元；累計去年前 3 季稅後純益達 9.55 億元，年增 2.57 倍，每股純益達 22.4 元。