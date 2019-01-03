川普報喜？美中確立貿易協議美股將會上漲

美國總統川普週三 (2 日) 接受媒體訪問表示，歷經去年 12 月近乎歷史性的拋售之後，一旦美中貿易協議得到解決，美股將得以復甦。

經歷上個月動盪之後，道瓊指數在週三開盤時因金融科技股領跌而下滑約 350 點，接著午盤出現平倉。

隨著全球 12 月製造業 PMI 指數呈現大多放緩，瑞銀交易區營運總監 Art Cashin 表示：「大家都害怕這是全球經濟放緩的跡象，僅 8 個月前，我們談論的是同步增長，但這一切都在崩潰當中。」

川普週三 (2 日) 接受媒體訪問表示，去年 12 月美股失靈之後，一旦美中貿易協議得到解決，美股將會復甦。

雖然 12 月對市場而言通常是一個平靜的月份，但 2018 年 12 月卻是自 1931 年以來最糟的 12 月，而美股主要指數出現自金融危機以來最糟年度表現。回顧 2018 年全年，S&P500 指數下跌 6.2%、道瓊指數下跌 5.6%、那斯達克指數下跌 3.9%。

由於投資者擔心聯準會 (Fed) 可能會出現貨幣政策錯誤、擔心全球經濟放緩以及中國和美國之間正在進行的貿易談判，美國股市在 12 月大幅下挫。

中美雙方於 12 月 1 日達成了為期 90 天的休戰協議，試圖達成貿易協議，雙方已對價值數十億美元的進口商品徵收關稅。

上週末美國總統川普推文表示，與中國國家主席習近平通話，川普稱貿易進展順利，已取得重大進展；若達成協議，這將會是全面涵蓋所有議題、領域、爭端的協議。

總部位於倫敦的 Absolute Strategy 首席投資策略師 Ian Harnett 表示：「除非預計會出現經濟衰退或全面性的金融危機，否則未來幾個月波動的程度可能會下降，儘管今年波動率很可能大於去年。」