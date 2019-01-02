景氣弱 財新中國製造業PMI跌破榮枯線 專家：實際情況恐更糟

美中貿易戰衝擊中國經濟，今 (2) 日稍早公布的財新製造業採購經理人指數 (PMI) 為 49.7，跌破榮枯線(50)，為 19 個月來首見；專家認為，中國經濟實際情形，恐較數據所呈現的更糟糕。

財新數據顯示，中國 12 月 PMI 指數為 49.7，低於市場預期 (50.2)，主因在於，美中貿易戰影響出口表現，內需市場也有減弱跡象；而中國官方先前公布的 PMI 指數為 49.4，亦跌破榮枯線。

受中國 PMI 表現不佳影響，週三亞股走弱，上證綜指下跌 1.15%，深證成指下跌 1.25%；南韓 Kospi 指數下跌 1.52%，日經 225 指數下跌 0.31%；台股收跌 173.27 點，至 9554.14 點。

CEBM 宏觀經濟研究部門主管 Zhengsheng Zhong 透過新聞稿表示，美中貿易爭端導致出口需求低迷，內需明顯弱化。

Zhengsheng Zhong 指出，中國經濟所面臨的下行風險，日益增加。

根據 CNBC 報導，新加坡國立大學商學院 (NUS Business School) 高級研究員 Alex Capri 稱，中國經濟實際情形，恐比數據所呈現的更糟糕。

Capri 直言，在中國的政治環境之下，媒體無法報導真實情況。

本月美中雙方將舉行貿易磋商，美國總統川普上週六稱，他和中國國家主席習近平通了電話，在貿易協商一事上，取得重大進展。

川普指出，他和習近平相談甚歡，若兩國能達成貿易協議，將是一項涵蓋層面極廣的全面性協議。