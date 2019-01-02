2019年 美國股市的三大風險

經歷了 2018 年的劇烈波動震盪走勢後，要預測 2019 年的美國股市走勢，宛如大海撈針。

2017 年，美國股市平靜異常，因而少有人預期到去年的走勢亂象。

2019 年，投資人有幾項樂觀的理由，包括經濟依舊強勁，企業基本面看來穩健，且與預期獲利相較，股市價值似嫌低估。

然而，政局動盪，保護主義興起， 鷹派的 Fed，及經濟成長減緩，近來却也讓投資人背脊發涼。

這種種的擔憂，使得 2018 年的美國股市大幅波動。那麼 2019 年，投資人還會面臨那些風險？

1. 企業獲利成長減緩

華爾街分析師預期，2019 年的美國企業獲利成長將大幅低於 2018 年。

2018 年初，美國為企業大幅減稅，使得全年企業獲利成長達 23%。但因減稅影響已開始消退，2019 年企業獲利成長絕難比肩 2018 年。

2018 年，美元指數上漲約 5%，亦壓抑了美國跨國公司的企業獲利。

2. 全球經濟減緩

美國史上第二長的經濟擴張，正遭遇威脅。

在減稅及一個世代以來最低的失業率支撑下，美國經濟於 2018 年中，呈現出了榮景。第二季經濟成長年率達 4.2%，第三季亦有 3.4%。但聯準會 (Fed) 相信，2019 年美國經濟成長率將下降至 2.3%。

經歷了數十年的擴張後，中國經濟亦出現了減緩。2018 年，中國經濟成長率創 1990 年以來最低。2019 年展望甚至更加惡化。

擔憂全球經濟成長減緩，已讓美國股市自 9 月底的歷史高點大幅下跌。投資人亦擔憂 Fed 於 2019 年的升息計畫。若升息太快，可能讓美國經濟落入衰退。

相反地，若 Fed 暗示將停止升息，則分析師相信美國股市於 2019 年可能創新高點。

3. 政局不穩

華盛頓與英國幾乎失去治國能力，讓投資人暈頭轉向。

沒有人知道英國脫歐會是何種結果，只知結局必然不佳。若 3 月 29 日仍未能達成脫歐協議，可口能現災難性後果。

美國政府關門，短期內，對經濟影響可能不大，但僵局對債務上限問題絕非好消息。今年，國會議員必須通過法案，財政部才能持續借錢，不受限制。若無法通過法案，美國政府債務可能違約。2011 年，美國政府幾近違約，信評公司標準普爾因而調降美國信用評級。若再度調降，美國償還債務的成本將會大增。

貿易緊張依舊對美國經濟與股市構成壓力。美國對自中國進口的商品加徵關稅，這些關稅最終將轉嫁給消費者，而消費者佔美國 GDP 的三分之二。

川普想要撤換 Fed 主席鮑爾，至今未曾收手。投資人或許並不喜歡鮑爾，但却希望政府與 Fed 立場一致。半途威脅要撤換 Fed 主席，恐讓市場陷入混亂。