貿易戰沖擊亞洲製造業 中國首當其沖

受美中貿易戰和科技業繁榮勢頭消減的沖擊，亞洲部分最以出口為導向的經濟體的製造業狀況 12 月出現下滑。

在中國，財新傳媒和 IHS Markit 發布的製造業採購經理人指數 (PMI) 從 50.2 降至 49.7，為 2017 年 5 月以來的最低水平。這證實了周一官方 PMI 所反映的趨勢，該指數 12 月下降至 49.4，是 2016 年初以來的最低水平。低於 50 的讀數意味著萎縮。

亞洲股市、美國股指期貨下跌，石油價格回吐漲幅。

「PMI 表明未來有麻煩，」Maybank Kim Eng Research Pte 駐新加坡經濟學家 Hak Bin Chua 說 。 「部分國家有一些健康的貿易數字，但這可能是短暫的。」

台灣日經和 IHS Markit 製造業採購經理人指數 12 月從 11 月的 48.4 降至 47.7，低於去年同期的 56.6。部分原因在於新智慧手機訂單放緩和貿易戰之際，機械和電子產品以及信息和通信設備需求下降。

馬來西亞的 PMI 從 48.2 降至 46.8，是該系列數據開始以來的最低水平。新訂單處於 5 月以來最低位。南韓 PMI 連續第二個月維持在收縮區域，儘管總體讀數小幅攀升。這個製造業國家 12 月出口下降。

亞洲各國製造業 PMI 表現 圖片來源：Bloomberg

這些數據反映出中美之間持續的貿易戰對亞洲製造業中心需求所產生的影響。雖然美國總統川普已經表示與中國的談判正在取得進展，但經濟學家仍然擔心談判可能會在 3 月 1 日截止日期之前停滯。

隨著趕在關稅威脅成為現實之前定下出口訂單的趨勢減弱，彭博的全球貿易健康檢查 (Global Trade Checkup) 指標有所走軟，經濟學家警告稱 2019 年將是全球經濟感受到貿易緊張局勢影響的一年。

亞洲的情況與美國的一股新興趨勢吻合，12 月份五項地區聯儲製造業指數自 2016 年 5 月以來首次全部下滑。

西班牙對外銀行駐香港首席亞洲經濟學家夏樂對彭博電視表示，經濟數據惡化可能促使川普和中國國家主席習近平就貿易問題達成一致。

他說，中國正面臨經濟放緩，根據最近的數據，這種放緩情況比預期的更嚴重。