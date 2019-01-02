中國12月財新製造業PMI跌入衰退！創19個月新低

1 月 2 日公佈的 2018 年 12 月財新中國製造業採購經理人指數 (PMI) 為 49.7，比 11 月份下滑 0.5 個百分點，是自從 2017 年 6 月以來首次跌至 50 以下的景氣衰退區間，顯示中國經濟下滑壓力逐漸擴大。

圖: 財新網

而這項數據與中國統計局製造業 PMI 一致，之前其公佈的 12 月製造業 PMI 為，同樣跌至衰退區間。

據財新 PMI 內的數據顯示，雖然 2018 年 12 月份，製造業產量出現小幅度的回升，突破連續兩月保持不變的狀態，不過成長速度仍遠低於年初。

至於需求方面，由於中美貿易戰，加上全球經濟成長下滑等因素影響，新訂單總數量出現 2016 年 7 月以來的首度下降。許多受訪廠商表示，市場需求低迷，導致銷售受挫。至於新出口訂單則連續九個月下降，但降幅已較 11 月份縮小。

雖然新訂單總量出現下滑，不過 12 月份廠商採購活動已連續三個月呈現小幅度的回升，主要在於部分廠商擔心 2019 年採購成本上升而提前採購。

而製造業界對未來 12 個月的營運前景信心度則回升至近三個月新高，但整體而言仍然是信心不足。業界主要擔心需求減弱，以及生產法規緊縮將帶來負面的影響。

整體來看，2018 年 12 月，中國製造業內需下滑，外需仍受到壓抑，企業去庫存意願增強，工業產品價格呈下滑趨勢，製造業生產可能將進一步受到拖累，經濟下滑壓力有進一步擴大的跡象。