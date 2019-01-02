KDDI「au Pay」4月上路 擁1000億日圓潛在用戶規模

日本第二大行動電話業者 KDDI(au)(9433-JP) 即將在今 (2019) 年 4 月，於日本全國展開手機行動支付服務「au Pay」。屆時，到目前可使用 JCB「QUICPay」(NFC 方式) 的約 80 萬家便利商店、還有手機條碼支付服務「樂天 Pay」的加盟店等，共約 100 萬個店家可以使用 au Pay。預估潛在經濟規模約 1000 億日圓。

行動支付在日本已進入戰國時代，隨然 KDDI 的佈局看似過晚，但是服務初期即擁有日本規模最大的 100 萬家盟店，和全日本第二多的行動電話用戶，KDDI 顯然是有備而來。

au Pay 是針對 KDDI 手機用戶的行動支付服務，在手機上面下載專用的 APP 後，即可透過行動條碼 (QR Code 或條碼) 來進行付款。KDDI 所推出儲值預付卡「au WALLET」上的餘額，還有行動電話用戶所持有的「au Point」都可以轉換到 au Pay 平台上。根據 KDDI 的說法，「目前客戶在 au WALLET 和 au Point 所累積的金額，已到達 1000 億日圓的規模，接下來就是如何讓這些錢動起來」。

au WALLET (圖片來源：AFP)

雖然像大型連鎖超商等都是 au Pay 的加盟客戶，但是 KDDI 主要著眼在中小型商店的業務開拓。對中小型店家而言，APP 手機條碼比起以往信用卡交易的優勢在於，不需另外安裝刷卡機，也不用支付高昂的手續費給信用卡公司。也因此，店家對於加盟手機行動支付的意願也相對較高。

而在服務推出後即有 100 萬店家可以使用 au Pay，也增加了用戶的方便性及使用意願。

各家業者之所以積極投入行動支付這塊市場，除了收取交易手續費外，消費者如何在網路上搜尋商品，又實際在哪裡消費，以及帳款的支付情形等等一連串的數據，才是隱藏在背後的龐大誘因。取得這些大數據除了可以運用於廣告行銷上，還可藉此對消費者進行信用評分，商機無限。