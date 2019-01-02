德國電信對德國當局修改5G招標規定 提起訴訟

2019 年正式邁入 5G 網路商用元年，許多企業相繼投資相關設備，電信營運商等也將 5G 列為重要發展部位。然而在年初，德國電信 (Deutsche Telekom) 便對德國聯邦網路機構 (Federal Network Agency) 提起訴訟，抗議德國當局修改 5G 網路招標規定，放寬招標限制，恐造成德國 5G 發展的阻礙。

據報導，德國聯邦網路機構發表規定，參加競標的 5G 供應商必須投資並擴大德國的行動網路，機構設定了 1 月 25 日的招標提案截止日期，並表示該交易將於 2019 年初開始。然而，德國當局也修改了參與招標的先決條件，允許新的廠商在沒有基礎設施的情形下也能參與 5G 的招標與提案，引起了德國主要電信網路運營商的抗議。

德國電信公司的發言人表示，在德國電信對德國聯邦網路機構的訴訟中聲明，新修改的規定令人質疑這些廠商的對 5G 的投資，同時阻礙了德國未來網路基礎設施的進一步發展，特別是在農村地區。

除了德國電信之外，沃達豐 (Vodafone) 和德國 O2(Telefonica Deutschland) 如今也都對德國聯邦網路機構提起告訴，要求重新檢視新招標規則的合法性。

近期以來電信安全受到重視，中國電信大廠華為遭受多國禁令，據先前報導，德國官員也曾表示，若採用華為等中國公司建設本國 5G 基礎設施，擔心可能危害到國家安全。

不過，德國經濟部長 Peter Altmaier 曾說道，不擔心中國華為參與德國 5G 移動網絡建設。他表示，德國政府不會對個別公司參與 5G 競標而感到憂心，但必須確保每項產品的安全性。在審查外國投資時，國家安全和關鍵基礎設施更為重要。