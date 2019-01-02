台灣製造業PMI連跌4月 緊縮速度創史上最快

中華經濟研究院今 (2) 日公布 12 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 續跌 3.2 個百分點至 44.8%，不僅連 4 跌，更是 2012 年 7 月指數創編以來的最快緊縮速度，五項組成指標均呈緊縮，而六大產業 PMI 中，僅食品暨紡織產業 (54.8%) 回報擴張。

中經院指出，製造業五大產業皆回報緊縮，依緊縮速度排序為電子暨光學產業 (40.8%)、基礎原物料產業 (42.9%)、電力暨機械設備產業 (44.9%)、化學暨生技醫療產業 (45.3%) 和交通工具產業 (45.5%)。

就各組成指標來看，新增訂單指數已連 2 月緊縮，且本月指數下跌 5.0 個百分點至 42.6%，創 2015 年 9 月以來最快緊縮速度；生產數量指數續跌 6.1 個百分點至 43.1%，更是 2012 年 8 月以來最快緊縮速度。

人力僱用數量指數在 11 月中斷連續 30 個月的擴張轉為緊縮後，指數續跌 1.6 個百分點至 47.7%，為 2015 年 12 月以來最快緊縮速度。

同時，全體製造業已連續 2 個月回報供應商交貨時間為下降 (低於 50.0%)，且本月指數續跌 0.9 個百分點至 45.0%，為 2015 年 12 月以來最快下降速度；而原物料存貨指數已連續 2 個月呈現緊縮，且指數續跌 2.2 個百分點至 45.8%。

另外，全體製造業的「未來六個月的景氣狀況指數」已連續 4 個月呈現緊縮，且指數續跌 0.5 個百分點至 33.2%，是 2015 年 10 月以來最快緊縮速度。

非製造業方面，非製造業經理人指數 (NMI) 連 2 個月呈現擴張，惟本月指數回跌 0.7 個百分點來到 51.6%，八大產業中，有四大產業 NMI 呈擴張，依擴張速度排序為資訊暨通訊傳播業 (64.7%)、住宿餐飲業 (60.4%)、教育暨專業科學業 (58.1%) 和營造暨不動產業 (51.4%)。

而運輸倉儲業 (43.2%)、零售業 (48.6%)、金融保險業 (48.8%) 與批發業 (49.6%) 則回報緊縮。

全體非製造業「未來六個月景氣狀況指數」已連 6 個月呈現緊縮，指數為 36.8%，較 11 月微升 0.3 個百分點。

八大產業中，七大產業回報未來六個月景氣狀況緊縮，各產業依緊縮速度排序為金融保險業 (29.0%)、運輸倉儲業 (29.2%)、批發業 (31.1%)、零售業 (32.0%)、教育暨專業科學業 (40.3%)、住宿餐飲業 (41.7%) 與營造暨不動產業 (48.1%)；僅資訊暨通訊傳播業 (58.8%) 回報未來六個月景氣狀況呈現擴張