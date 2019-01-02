台股盤中─區域股市走跌拖累 大盤走低挫百點

台北股市今 (2) 日為 2019 年首日開盤以平低盤開出，但在權值股賣壓滿重之下，加上亞洲區域股市走疲，盤中 5G 及電動車概念股在撐指數，盤中指數大跌超過 100 點，並一度跌破 9600 點關卡。

台股今早盤以 9725.27 點開出，盤中最高達 9737.68 點，最低在 9597.56 點，盤中大立光 (3008-TW)、中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW)、台積電 (2330-TW) 等大型權值股走跌，造成盤中指數大跌超過 100 點，並一度跌破 9600 點關卡，預估全場成交值只有 700 億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀，台股今天指數大跌、量能萎縮，盤中 5G 及電動車概念股在撐盤，紡織股跌深反彈，個股表現的意味濃厚，主要仍是因亞洲區域股市的走跌造成。

今天亞洲區域股市盤中恆生、南韓、上證指數都走跌，其中在今天公布的中國大陸 8 年 12 月財新中國製造業採購經理人指數 (PMI) 為 49.7，比 11 月份下滑 0.5 個百分點，是自從 2017 年 6 月以來首次跌至 50 以下的景氣衰退區間，顯示中國經濟下滑壓力逐漸擴大。

台股一度跌破 9600 點整數關卡，證券分析師黃漢成說，預估短線台股仍是維持 9400-10000 點區間震盪格局，而簡伯儀則表示，今天台股表現有力撐 5 日線的意味，然而，最糟糕的狀況是失守 9400 點後台股的跌勢將加速。

兩位分析師都說，目前台股量能不繼，最優選的操作策略在於保留現金為宜。