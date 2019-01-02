台灣主要報紙重要財經新聞 2019年1月2日

蔡英文總統任期的第三個元旦，昨（1）日首度於總統府大禮堂發表 2019 新年談話。她說，過去兩年，經濟有成長，稅收也都超出預期，「我已經請行政院儘快拿出具體方案，讓收入較少的民眾，能夠優先分享經濟成長的紅利」。
台股 2019 年今（2）日開紅盤「五福臨門」，有望延續 2018 年底上漲及跟隨美股補漲行情；統一投顧董事長黎方國指出，加權指數今日將重新站上季線 9,810 點，萬寶投顧董事長朱成志則看好內資回籠，櫃買指數可望會有表現亮眼。
中華電信董事長鄭優日前透露，2019 年將會是該公司資產活化最積極的一年，據了解，中華電信今年將在南港興建一棟商業大樓及一個新機房，總投資金額約 25 億元，如果再加上三棟員工宿舍合計投入近 9 億元，目前確定透過土地開發案活化資產，將投資超過 34 億元。
經濟日報
台股開紅盤 迎元月行情
陸糖果大王買豪宅王
稅收超徵 總統: 分享經濟紅利
工商時報
台股今開紅盤 五福臨門
中華電信活化資產 南港蓋商辦
壽險愛債券 ETF 金管會踩煞車
聯合報
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蘋果日報
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中國時報
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自由時報
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